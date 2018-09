Prefetto, nuovo ruolo: “facilitatore” all’insegna della legalità

editato in: da

(Teleborsa) – Il nuovo ruolo del Prefetto, ovvero un “facilitatore” all’insegna della legalità col compito di semplificare l’azione amministrativa a livello territoriale. Un percorso complessivo di riorganizzazione e di rilancio della sua figura, speso non compresa, travisata, male interpretata o addirittura poco conosciuta dai cittadini. Se ne parla a Castrocaro Terme, in provincia di Forl-Cesena, sabato 22 settembre nel corso del convegno “Coesione e sviluppo dei territori: nuovi modelli di azione statale” organizzato dal SI.N.PRE.F., il sindacato che riunisce appunto i Prefetti e i funzionari di carriera.

Presenti i Sottosegretari all’Interno e alla Giustizia, Sibilia e Morrone, insieme al Presidente del Sindacato Antonio Giannelli e a docenti universitari di diritto pubblico, Economia e Storia contemporanea.

Al centro del dibattito, la sfida che le istituzioni devono cogliere in un percorso di cambiamento nel quale la funzione di coordinamento istituzionale esercitata dal Prefetto è chiamata a coniugare i nuovi bisogni di sicurezza dei cittadini con l’autonomia decisionale degli altri livelli politici, economici e produttivi, in un’ottica unificante della azione pubblica sul territorio orientata in funzione di supporto del mondo economico e produttivo.