Precariato, Pacifico: “Per stroncarlo vanno assunti in ruolo tutti i docenti abilitati che hanno insegnato tre anni”

editato in: da

(Teleborsa) – “Un docente abilitato che insegna per almeno tre anni, come supplente, deve essere stabilizzato. Si scelga cosa fare: o questa persona non doveva insegnare, quindi bisognerebbe annullare tutti i titoli che ha rilasciato, oppure è un insegnante a tutti gli effett”. Così si è espresso oggi, 14 maggio Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, parlando dei problemi endemici del precariato scolastico e delle proteste dei maestri non laureati. In diretta su Rai Tre nel corso della trasmissione “Fuori TG”, il leader del giovane sindacato ha ribadito la linea della sua organizzazione e i motivi che hanno portato l’organizzazione a proclamare quattro scioperi in cinque mesi, a manifestare più volte in piazza e a sostenere lo sciopero della fame delle maestre con diploma magistrale tenuto dinanzi al MIUR con l’appoggio dell’opinione pubblica nonché di tutte le principali forze politiche presenti in Parlamento.

Pacifico invita a scegliere cosa fare: “O questa persona non doveva insegnare, quindi bisognerebbe annullare tutti i titoli che ha rilasciato, oppure è un insegnante a tutti gli effetti. La decisione dell’adunanza planaria del 20 dicembre scorso, contraddicendo le sette sentenze emesse dallo stesso organismo di giustizia passate pure in giudicato e non più ribaltabili, ha in pratica deciso che il diploma magistrale vale per fare il supplente ma non per entrare nei ruoli. Ma anche i laureati in Scienze della formazione primaria dal 2008 non si possono più reinserire nelle graduatorie. Noi diciamo di fare una deroga per tutti: dall’infanzia alla primaria. Nel 2008 e nel 2012, su proposta anche dell’Anief, il Parlamento ha fatto riaprire queste graduatorie a tutto il personale abilitato. Lo si faccia per una terza volta”, conclude Marcello Pacifico.