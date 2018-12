Polizia di Stato: nuovo concorso per 80 commissari

editato in: da

È stato pubblicato il bando di concorso per 80 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, aperto anche ai civili in possesso di una delle seguenti lauree specialistiche o magistrali (o diploma di laurea equipollente):

Giurisprudenza;

Scienze dell’economia;

Scienze della politica;

Scienze delle pubbliche amministrazioni;

Scienze economico-aziendali;

Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica.

REQUISITl – Può partecipare al concorso chi non ha ancora compiuto 30 anni alla data di scadenza del bando (10 gennaio 2019). Questo limite è innalzato fino a 33 anni non compiuti, in relazione all’eventuale servizio militare prestato.

COME PARTECIPARE – Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 00.00 del 12 dicembre 2018 alle ore 23.59 del 10 gennaio 2019, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo concorsionline.poliziadistato.it (cliccando sull’icona “Concorso pubblico”). Il candidato potrà accedere al portale utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), con le proprie credenziali (username e password), che dovranno essere richieste ad uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (A.G.I.D.).

Il candidato dovrà inoltre essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente intestato, dove riceverà le comunicazioni relative al concorso.