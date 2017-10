Pensioni, in Italia 16 milioni di pensionati: 1 su 4 sotto mille euro

(Teleborsa) – Le pensioni in Italia erano circa 23 milioni nel 2016, in calo dello 0,6% rispetto al 2015, ma i beneficiari degli assegni risultano pari a 16,1 milioni (-0,7% rispetto all’anno prima). E’ quanto rileva l’Osservatorio dell’INPS pubblicato oggi.



Sebbene le donne rappresentino ancora la maggioranza dei pensionati (52,7%), tuttavia, gli uomini percepiscono pensioni più alte, poiché incassano il 55,7% dei redditi pensionistici. Guardando al dettaglio dei singoli assegni pensionistici si nota infatti che il trattamento medio per le donne (14.780 euro) è inferiore del 29% a quello degli uomini (20.697 euro.

Sono ancora tantissime le pensioni sotto i mille euro – 6,3 milioni di pensionati pari al 39,1% del totale – anche se l’anno prima erano molti di più (39,6%). Nella fascia intermedia (1.000-2.000 euro) il 38,4% dei pensionati, mentre percepiscono più di 2 mila euro circa 3,6 milioni di pensionati (il 22,5%) con importi pari al 35,7% dell’intera spesa pensionistica.