Pensioni, Governo fermo su adeguamento età ma apre su allargamento platea dei lavori usuranti

(Teleborsa) – Il Governo resta fermo sull’adeguamento dell’età pensionistica alle aspettative di vita ma apre ad una eventuale esclusione dell’automatismo per alcune tipologie di lavoro.

“L’adeguamento dell’età pensionabile all’aspettativa di vita non è una decisione di questa legge di bilancio. E’ una norma varata dai governi precedenti che è già stata attuata due volte in questi anni” ha dichiarato il Premier Paolo Gentiloni ai sindacati nel corso dell’incontro con i leader di CGIL, CISL e UIL sulle pensioni.

Gentiloni ha però aggiunto che non è escluso che si possa correggere qualcosa in un tavolo tecnico di confronto con le parti sociali. “Possiamo discutere subito di misure che riguardano categorie specifiche e casi particolari, individuando i lavori più gravosi e ragionare anche sui metodi di calcolo dell’aspettativa di vita”. L’obiettivo è quello di “sottrarre alcune categorie all’automatismo in ragione della gravosità di alcuni mestieri, individuando queste fasce di lavoro con la sostenibilità economica. Credo sia nell’interesse del Governo e dell’importanza del dialogo sociale individuare insieme queste fasce in un tavolo comune con il sindacato”.

A fare eco al Premier è il Ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, secondo il quale l’automatismo che lega l’uscita dal lavoro all’aspettativa di vita è un “pilastro” della riforma delle pensioni. Una sua revisione metterebbe a rischio i conti della previdenza, anche se sarà possibile “correggere qualcosa” in un tavolo tecnico per individuare “categorie specifiche e casi particolari” di lavori più gravosi da escludere da questo meccanismo.

Il Governo, dunque, ha di fatto chiuso le porte alla richiesta dei sindacati di rivedere l’automatismo che dal gennaio del 2019 innalzerà l’età pensionabile a 67 anni.

Il tema sarà affrontato in tavoli tecnici a partire dal 6 novembre per poi fare il punto politico il 13 di questo mese.