Pellegrini lancia i fuel voucher

editato in: da

Welfare Pellegrini è sempre in moto: la piattaforma che offre alle aziende una gamma diversificata e qualificata di servizi studiati per soddisfare le reali esigenze dei dipendenti e dei loro familiari, si rende nuovamente protagonista tramite l’accordo siglato con Esso Italiana – principale società del Gruppo ExxonMobil in Italia – nell’ambito dei buoni carburante per soddisfare una sempre maggiore richiesta di servizi mirati al benessere dei dipendenti e clienti.

I Fuel Voucher, utilizzabili in Italia presso tutti i distributori a marchio Esso che hanno deciso di aderire all’iniziativa, sono disponibili sia in versione cartacea che digitale ed hanno valori compresi tra i 5 e i 10 Euro, sono esenti IVA e deducibili al 100% fino a € 258,23 all’anno per ciascun dipendente: una formula studiata per renderli efficaci strumenti di motivazione per dipendenti, collaboratori ma anche per partner e clienti.

I Fuel Voucher colgono così le opportunità offerte dalla nuova normativa fiscale: beni e servizi in alternativa al pagamento in denaro.

“Siamo molto soddisfatti dell’accordo con Esso Italiana perché ci consente di ampliare ulteriormente la nostra offerta di soluzioni per il Welfare aziendale.

Questa collaborazione garantisce ai nostri clienti una spendibilità dei Fuel Voucher su tutto il territorio nazionale grazie alla capillarità della rete di stazioni di servizio a marchio Esso.

Dai Buoni Pasto ai Buoni Regalo fino ai Flexible Benefit, i nostri clienti apprezzano in modo particolare l’approccio consulenziale e l’assistenza qualificata del nostro Customer Care che risponde dagli uffici di Milano. E da oggi tutto questo è a disposizione degli utilizzatori dei nostri Fuel Voucher”, ha commentato Valentina Pellegrini, Vice Presidente del Gruppo.

In collaborazione con Welfare Pellegrini