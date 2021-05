Pandemia e crisi microchip: cos’è e cosa può succedere

editato in: da

Sono sempre di più e tutti strategici i settori industriali colpiti dalla crisi del microchip che, dando il via ad una sorta di pericoloso “effetto domino” rischia di fare da freno alla ripresa, non solo in Italia ma anche nel resto del mondo.

Le restrizioni in atto ormai da oltre un anno per cercare di contenere la diffusione della pandemia hanno ridisegnato le nostre abitudini e necessità, spingendo l’uso della tecnologia, in scia a smart working e Dad, con le persone sempre più motivate ad acquistare nuovi device, sempre più efficienti e “performanti”.

Risultato? Una crescita esponenziale, a livello mondiale, delle richieste di apparecchiature elettroniche con conseguente aumento dei prezzi. In pochissimo tempo, la domanda ha superato di gran lunga la capacità produttiva mondiale così la crisi, Iniziata nel settore automotive (connesso per il 60% ai semiconduttori), attualmente in ginocchio, si è diffusa negli ultimi mesi ad altri settori produttivi. Tremano anche giganti come Apple o Samsung.

A pesare sul “chip crunch” , anche l’iniziale errore di calcolo delle aziende coinvolte nella produzione che hanno tagliato le previsioni di vendita, esplose invece nei mesi.C’è poi un fattore “geografico”: secondo i dati Trendforce, il 70% del mercato è in mano a due aziende asiatiche: la Tsmc di Taiwan e la coreana Samsung che davanti ad un vero e proprio boom della domanda, hanno privilegiato la fornitura dei loro mercati, specie ell’elettronica di largo consumo.

L’industria, secondo i dati raccolti da Bloomberg, vale circa 500 miliardi: va da sè che un eventuale stop troppo prolungato nel tempo vanificherebbe tutti i tentativi di ripresa dalla crisi generata dalla pandemia.