Pagati per viaggiare a spese di un milionario: aperte le selezioni per il lavoro dei sogni

Matthew Lepre, imprenditore milionario e fondatore di Ecom Warrior Academy, è alla ricerca di un fotografo che lo segua durante i suoi viaggi in giro per il mondo. Il giovane 27enne, che sui social vanta già un grosso seguito, sta cercando la persona giusta per allargare il suo team. Le selezioni sono state appena aperte e, stando a quanto comunicato, si concluderanno il 20 marzo 2020.

Le foto del professionista scelto verranno pubblicate sul profilo Instagram di Lepre, il tutto per un stipendio più che generoso, pari a ben 55 mila dollari l’anno. Tutto ciò che serve per poter proporsi per il ruolo è uno smartphone e un’ampia disponibilità in merito ai viaggi e agli spostamenti. Tutte le spese di vitto e alloggio durante le trasferte saranno coperte.

L’annuncio di lavoro è stato pubblicato per la prima volta sui profili social di Matthew Lepre, raggiungendo un numero incredibile di like in poche ore. Molti hanno definito l’impiego offerto dal giovane imprenditore come il “lavoro dei sogni“. Come se la paga alta e la possibilità di viaggiare per il mondo gratis non fosse già abbastanza, infatti, Lepre darà la possibilità al suo collaboratore di portare con sé un amico durante gli spostamenti (ed anche in questo caso le spese saranno tutte coperte).

L’ideatore di Ecom Warrior Academy ha specificato nel suo annuncio di essere alla ricerca di una persona che abbia i seguenti requisiti, ovvero che:

sia amante dei viaggi e dell’esplorazione, pronto a catturare il momento per ottenere lo scatto perfetto;

abbia esperienza nell’uso dei filtri di Instagram;

sia avventuroso e creativo.

Per candidarsi è necessario iscriversi al canale YouTue di Lepre, compilare il modulo dove allegare il proprio curriculum vitae e spiegare – nell’apposita sezione dedicata – perché si è perfetti per quel ruolo. Gli interessati a farlo, però, devono sapere che Lepre in una stories pubblicata su Instagram il 20 dicembre ha fatto sapere che sono state già inviate 55 mila domande per la posizione.

Non è la prima volta che Lepre assume qualcuno utilizzando questo processo di selezione. Ad inizio anno, per esempio, le stesse modalità sono state usate per l’assunzione del suo assistente personale. Per inviare la propria candidatura come fotografo, comunque, c’è ancora tempo (dato che da qui a 20 marzo 2020 mancano ben tre mesi). La concorrenza, come abbiamo visto, ad oggi pare essere molto alta.