Offerte di lavoro nella moda: quattro grandi brand assumono in Italia

Nonostante la fase di grande difficoltà e preoccupazione che la nostra economia sta vivendo a causa delle importanti conseguenze dell’emergenza Coronavirus, proprio in queste settimane ci sono alcune aziende in controtendenza che hanno scelto di aumentare il proprio organico e deciso di assumere.

Strategie evidentemente stabilite prima della diffusione del virus in Italia, ma rispetto alle quali alcuni grandi brand della moda non hanno fatto marcia indietro. Mentre il settore della moda è in fermento (vi abbiamo ad esempio raccontato dell’acquisizione dello storico marchio di Carpi Blumarine da parte di Liu Jo), restano alcune certezze.

Stiamo parlando in particolare di quattro big della moda, che stanno ricercando diverse figure da inserire al proprio interno in varie sedi italiane: si tratta nello specifico di Gucci, Dolce&Gabbana, Balenciaga e Loro Piana.

Gucci

Il grande brand di moda di casa a Firenze, con oltre 500 negozi in tutto il mondo, cerca queste figure da assumere (qui trovate tutte le posizioni aperte):

Operatore di produzione calzatura



Recanati (MC)

Lavoro

Il/La candidato/a avrà l’opportunità di inserirsi all’interno di un calzaturificio della piattaforma industriale Gucci con sede a Recanati e di collaborare all’interno dei vari reparti produttivi coinvolti nella realizzazione di calzature. In particolare, collaborerà alle varie fasi di lavorazione della calzatura tra cui:

Preparazione tomaia per il montaggio

Rimozioni chiodi e bollette

Rimozione forma dalla tomaia

Incollaggio suole

Requisiti richiesti

Iscrizione alle liste delle categorie protette L.68/99 (art.8) con invalidità superiore al 46%;

Diploma

Gradita esperienza pregressa, anche minima, nel ruolo

Buona manualità

Accuratezza e precisione

Orientamento al lavoro in team

Industrial Engineering

Scandicci

Lavoro

Il/la candidato/a si inserirà all’interno dell’ufficio Industrial Engineering Pelletteria e si occuperà di tematiche relative alla gestione della catena di fornitura con particolare focus sull’attuale progetto di lean manufacturing ed integrazione informatica della filiera (pianificazione della produzione e supporto al network) attraverso analisi dei flussi interni ed esterni. Dovrà inoltre valutare i maggiori KPI di filiera nell’ottica di implementare i progetti di miglioramento tesi a incrementare le performance di produzione.

Requisiti richiesti

Laurea in Ingegneria, Economia o Materie Scientifiche

Gradita pregressa esperienza di massimo 2 anni nella gestione di progetti in area industriale

Conoscenze in ambito di Lean Manufacturing e Supply Chain Management

Buone capacità di Project Management

Conoscenza di AutoCad o altro software di disegno tecnico

Conoscenza delle tecniche di rilevazione dei tempi

Ottima conoscenza di Excel

Ottime capacità di analisi

Team work

Problem Solving

Buone capacità di comunicazione e gestione del cambiamento

Spiccate capacità relazionali

Conoscenza della lingua inglese

Modellista Prototipia Piccola Pelletteria

Scandicci

Lavoro

All’interno del reparto di modelleria, la risorsa seguirà tutte le fasi di progettazione e di sviluppo del modello, utilizzando il CAD secondo le tempistiche assegnate. In collaborazione con il coordinatore d’area e il team di riferimento, interpreterà il disegno dell’Ufficio Stile e seguirà le fasi di avanzamento del prototipo. In particolare, si occuperà di interpretazione del disegno dello stilista, tenendo conto delle tipologie dei materiali, realizzazione e progettazione del cartamodello a CAD e gestione dei rapporti con l’Ufficio Sviluppo Prodotto, l’Ufficio Stile ed i vari Reparti Tecnici.

Requisiti richiesti

Ottimo utilizzo del CAD e buona conoscenza del pacchetto Office

Pluriennale esperienza come modellista di prototipia

Ottima conoscenza delle materie prime, compresi materiali pregiati

Ottima conoscenza delle fasi di assemblaggio

Attenzione al dettaglio e apertura all’innovazione

Gradita conoscenza della lingua inglese

J&W, Licenses e Décor Digital Buyer

Milano

Lavoro

In questo ruolo la risorsa farà parte del merchandising mondiale di Gucci e riferirà al responsabile acquisti digitale. Gestirà un team di 2 persone. La missione principale del ruolo è quella di costruire una solida strategia di acquisto digitale centrale, tenendo conto delle specificità regionali. Sarà responsabile della pianificazione delle vendite per categoria e raccolta e allocazione OTB, della definizione della strategia di acquisto sia a livello WW che regionale per le collezioni stagionali, si occuperà della strategia di acquisto, della gestione delle scorte stagionali in termini di allocazione e riordino delle merci, del monitoraggio delle prestazioni digitali e molto altro.

Requisiti richiesti

Laurea triennale o equivalente,

Ottima conoscenza dell’inglese parlato e scritto e italiano,

Sensibilità del prodotto di moda e comprensione del settore (moda e digitale),

3-5 anni di esperienza lavorativa negli acquisti (l’esperienza nel digitale è un vantaggio),

Acume aziendale,

Capacità analitiche,

In grado di interagire con, flessibilità e diplomazia con le parti interessate,

Approccio pratico e disponibilità a lavorare in gruppo,

Perfetta conoscenza del pacchetto Microsoft.

Department Manager

Roma

Lavoro

La risorsa si occuperà di supervisionare e guidare gli obiettivi aziendali del dipartimento vendite e redditività, nonché promuovere e migliorare il marchio Gucci, in linea con le politiche e le procedure aziendali. In particolare, si occuperà di garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali e dei progetti strategici, supportare il responsabile del negozio nel reclutare il personale di vendita e identificare le esigenze di formazione, fornire al personale di vendita formazione e coaching specifici (tecnica di vendita, know-how del prodotto e gestione dei clienti), garantire che gli standard di visual merchandising siano rispettati secondo le politiche di Gucci e altro.

Requisiti richiesti

Almeno 2 anni di esperienza in un ruolo simile nelle società di vendita al dettaglio di moda

Comprovata capacità di ottenere risultati

Consapevolezza commerciale e forte senso degli affari

Talento per la gestione, il coaching e lo sviluppo di una squadra

Mentalità del giocatore di squadra

Forti capacità comunicative

Passione per il lusso della moda

Ottima conoscenza della lingua italiana e inglese

Dolce e Gabbana

Il celebre brand creato da Domenico Dolce e Stefano Gabbana ricerca diverse figure (qui trovate l’elenco completo), tra cui:

Tailor WRTW

Milano

Lavoro

La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio modelli Alta Moda in qualità di modellista Senior per la Linea Couture Donna sotto la direzione della Responsabile Haute Couture. La figura scelta si occuperà di sartoria ad alti livelli. Misurerà e studierà i capi sui clienti per determinare le modifiche necessarie, cucirà sia a mano che a macchina e gestirà i clienti per disegnare e modificare i modelli individuali. Studierà nuove basi/forme e volumi in base alle direzioni stilistiche e alle esigenze tecniche, svilupperà cartamodelli e capi per le sfilate.

Requisiti richiesti

Precedente esperienza maturata in qualità di modellista senior (minimo 10 anni esperienza) in realtà simili trattando un prodotto di alto livello su misura

Dimestichezza con i principali tessuti pregiati (dalla seta al pizzo…)

Assoluta padronanza del “su misura donna” sartoriale

Fantasia e attitudine verso lo studio e la sperimentazione creativa

Precisione, umiltà, puntualità, autonomia, ottime doti organizzative, predisposizione al confronto e al lavoro di squadra, flessibilità e disponibilità

Balenciaga

Il celebre marchio spagnolo, anch’esso parte del gruppo Kering come Gucci, ricerca diverse figure da inserire nel proprio organico (qui l’elenco completo).

Shoes Industrialization Intern

Scandicci (FI)

Lavoro

L’azienda sta cercando un/a tirocinante che sarà inserito/a nell’Ufficio Industrializzazione Calzature della sede di Scandicci (FI). Il/La candidato/a avrà l’opportunità di essere formato/a sulle competenze di base per la gestione generale delle attività di back office dell’ufficio industrializzazione. All’interno del team, la risorsa collaborerà alla gestione delle attività inerenti l’industrializzazione dei modelli di collezione.

Requisiti richiesti

Preferenziale esperienza minima nel settore calzature;

Buona padronanza della lingua inglese;

Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel;

Ottime capacità di teamwork;

Flessibilità e capacità di gestione dello stress.

RTW Tailor

Novara

Lavoro

La risorsa entrerà a fare parte dell’Atelier di Campionario BALENCIAGA e svolgerà tutte le attività di supporto alla confezione delle collezioni di abbigliamento. Avrà modo di lavorare a contatto con i modellisti e i tecnici di campionario al fine di supportare la creazione delle collezioni, dalla prototipia al campionario. Supportando la creazione della confezione del primo prototipo, valutando gli interventi di confezione per migliorare la vestibilità del capo, revisionando i capi.

Requisiti richiesti

Diploma in tecnico dell’abbigliamento o sartoria

Abilità nell’utilizzo dei macchinari (taglia cuci, rettilinea, ecc.)

Buona conoscenza di tessuti e filati

Organizzazione e pianificazione in maniera efficace

Loro Piana

Storico marchio biellese, il più famoso brand al mondo che produce cashmere, assume diverse figure (qui l’elenco completo).

Diba Specialist – Women RTW

Borgosesia (VC)

Lavoro

Il Diba Specialist supporta il team Sviluppo Prodotto, offrendo un servizio specializzato e centralizzato nella costruzione e compilazione delle distinte base. Si occupa di controllo e correzione DIBA, monitoraggio ed inserimento consumi, inserimento abbinamenti colori materiali e accessori e molto altro.

Requisiti richiesti

Diploma di Perito Tessile o del settore

Esperienza nel settore

Ottime capacità e forte orientamento al risultato Competenze tecniche

Ottima conoscenza del pacchetto Office e di Proj. PLM e/o SAP (preferenziale)

Elemento preferenziale la conoscenza della lingua inglese

Raw Materials Procurement Internship

Borgosesia (VC)

Lavoro

La risorsa, nell’ambito della Supply Chain, sarà inserita nell’Ufficio Raw Materials Procurement e partecipa all’analisi MRP (Material Requirements Planning) al fine di individuare i fabbisogni di materia prima da acquistare, supporta nell’inserimento, trasmissione e manutenzione degli ordini di acquisto, supporta nel monitorare l’avanzamento ed il ricevimento delle materie prime a magazzino e altro.

Requisiti richiesti