Offerte di Lavoro: Leroy Merlin cerca più di 180 collaboratori in tutta Italia

Buone notizie per chi è in cerca di lavoro: Leroy Merlin assume in tutta Italia.

L’azienda francese della grande distribuzione specializzata nel settore dell’edilizia, arredo bagno, bricolage e fai-da-te, cerca 180 collaboratori per le sue sedi di tutta Italia. Si assumono addetti alle vendite, esperti di merchandising, artigiani, ma anche esperti del settore del digitale.

Tra le sedi di Leroy Merlin con posizioni aperte, si segnala in particolare la nuova struttura commerciale di Roma Salaria che apre questo mese, diventando così il settimo punto vendita dell’azienda francese nella Capitale.

Tante le opportunità da cogliere. Tra le 180 figure professionali ricercate segnaliamo in particolare: gli addetti alle vendite, ovviamente le figure più richieste, gli addetti alla logistica, i visual merchandiser, capi e allievi capi del settore del commercio, artigiani professionisti, consiglieri di vendita, responsabili delle risorse umane, hostess e steward. Tanti ruoli per diverse competenze.

Le offerte di lavoro sono rivolte sia a candidati con esperienza che a figure junior. Si cercano anche lavoratori da impiegare nel weekend, con turni di 20 ore, in ruoli per giovani e studenti. Le posizioni aperte sono rivolte a laureati e diplomati in discipline tecnico professionali.

La novità di questa selezione del colosso francese del bricolage è data dalle offerte per collaboratori con competenze tecniche e digitali. Obiettivo dell’azienda, infatti, è quello di investire sui nuovi talenti per guidare la trasformazione digitale dei servizi offerti e rispondere più rapidamente ai bisogni dei clienti.

La candidatura si invia online sul sito web di Lereoy Merlin, selezionando il ruolo professionale d’interesse dall’elenco che appare sotto la mappa dei punti vendita con le posizioni aperte. Si può cliccare anche sul singolo punto vendita indicato sulla mappa per conoscere i profili cercati.

L’azienda Leroy Merlin è stata fondata dai coniugi Adolph Leroy e Rose Merlin nel 1923, quando aprirono un negozio di forniture belliche americane abbandonate dopo la prima guerra mondiale, “Au Stock Américain” si chiamava. I prodotti furono successivamente ampliati ai materiali da costruzione e dopo la seconda guerra mondiale aprirono nuovi punti di vendita. Nel 1960, la catena di negozi ha cambiato il nome in Leroy Merlin.

Per il successo dell’attività commerciale sono stati determinanti, insieme alla scelta dei prodotti offerti, l’assistenza ai clienti e la vendita self service con consegna gratuita a domicilio.

Leroy Merlin è arrivata in Italia nel 1996 con il primo negozio a Solbiate Arno (Varese). I punti vendita nel nostro Paese saliranno presto a cinquanta, impiegando oltre 7 mila collaboratori, con un giro di affari di circa due miliardi di euro.