FCA: le offerte di lavoro in Italia di Fiat Chrysler, 5 regioni interessate

editato in: da

Fca torna ad aprire le proprie porte in Italia. Svariate posizioni lavorative disponibili, divise in cinque regioni. Tutte fuori dalla catena di montaggio.

Nuove assunzioni in casa Fca, in un piano che coinvolge ben cinque regioni italiane. Il processo in entrata di dipendenti non si era interrotto all’estero e ora si spera in un nuovo corso da poter aprire nel ‘Bel Paese’. Guardando alle posizioni richieste, non si tratta propriamente di ruoli da catena di montaggio. Un elemento che potrebbe chiudere le porte a qualche operaio ma, al tempo stesso, potrebbe segnare un cambiamento importante nell’azienda.

Dopo la tragica morte di Sergio Marchionne, alla guida del colosso è stato posto Mike Manley, esperto imprenditore inglese, la cui nomina ha scatenato non poche polemiche. La sua è una visione differente, che porterà a rivedere notevolmente alcune strategie. Determinate caselle lavorative saranno riempite (tutte di livello elevato), nonostante il momentaneo stop della produzione per quanto riguarda le sedi di Pomigliano e Grugliasco.

Sono sette le figure ricercate in Piemonte ma, dei posti a disposizione, soltanto tre riguardano Torino. Gli altri quattro infatti sono ripartiti in provincia, tra Venaria Reale e Orbassano. I posti disponibili sono i seguenti:

Buyer specialist

Project engineer

Supplyer quality assurance engineer

Testing concept engineer

Software project leader

Site manage

Product devolopment quality engineer

Posizioni aperte anche in Lombardia, a Corbetta, dove si cercano le seguenti sei figure professionali:

Application Specialist

Ciso Emea

Production planning & Control specialist

BL prototype engineer

Wcm Specialist

Supply chain specialist

Soltanto tre le posizioni aperte in Puglia e tutte nella cittadina di Modugno. Ecco di cosa si tratta:

Plant wcm specialist

Manufacturing engineering senior specialist

Plant maintenence coordinator

In Emilia Romagna tutte le posizioni disponibili sono legate alla città di Modena. Ecco di cosa si tratta:

Project chief

Test engineer eDrivers

A ciò si aggiungono anche due possibili stage, entrambi in ambito software e pc:

Junior pc energy

Junior software release

Una sola posizione infine in Friuli Venezia Giulia, nella città di Tolmezzo, dov’è ricercato un Plant R&D software testing engineer. Nuove prospettive per l’azienda, con ogni candidatura che dovrà essere presentata esclusivamente online, recandosi nella sezione ‘Lavora con noi’ del sito del gruppo. Lì sarà possibile ottenere ulteriori dettagli in merito ai ruoli indicati.