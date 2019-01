Offerte di lavoro Emirates: selezioni il 18 gennaio

editato in: da

Se il tuo sogno è quello di lavorare come personale di bordo in una compagnia aerea, questa offerta di lavoro è quello che fa per te.

Emirates, tra le più grandi compagnie aeree al mondo tanto da volare verso 157 destinazioni dislocate in sei continenti, è alla ricerca di candidati italiani appassionati e con una grande predisposizione al service oriented. Tra le altre qualità richieste ci sono: l’essere sorridenti, gentili, flessibili e orientati al contatto verso gli altri. La compagnia, presente anche in Italia da 26 anni, offre ad oggi, la possibilità di volare tra Dubai e Roma, Venezia, Bologna, Milano. Per raggiungere quindi la capitale di uno dei sette Emirati Arabi Uniti è necessario partire da una di queste città italiane.

Cosa offre la compagnia ai candidati selezionati

Coloro che supereranno le selezioni avranno diritto ai numerosi benefits, messi a disposizione da Emirates come:

beneficiare della copertura medica;

alloggiare a Dubai a spese della compagnia;

usufruire di sconti su tempo libero e acquisti a Dubai;

avere a disposizione un servizio di trasporto per/da l’aeroporto;

beneficiare di un reddito esente da imposte.

Cosa fare per partecipare ai colloqui

Emirates ha organizzato quattro Open Days che si terranno nelle seguenti città:

Milano : venerdì 18 gennaio 2019 alle 8.00 presso l’hotel Sheraton Milano Malpensa (Terminal 1, Strada Statale 336 – 21010 Ferno VA);

: presso l’hotel Sheraton Milano Malpensa (Terminal 1, Strada Statale 336 – 21010 Ferno VA); Torino : domenica 20 gennaio alle 8.00 presso l’AC Hotel by Marriott Torino (Via Bisalta 11 -20126 Torino);

: presso l’AC Hotel by Marriott Torino (Via Bisalta 11 -20126 Torino); Roma : mercoledì 23 gennaio 2019 alle 8.00 presso l’Hotel Marriott Grand Hotel Flora (Via Vittorio Veneto 191 – 00187 Roma);

: presso l’Hotel Marriott Grand Hotel Flora (Via Vittorio Veneto 191 – 00187 Roma); Catania: sabato 26 gennaio 2019 alle 8.00 presso l’Hotel Four Points by Sheraton Catania Hotel & Conference Hotel (Via Antonello da Messina 45 Aci Castello – 95021 Catania).

Prima di presentarsi alle selezioni nei giorni indicati, si consiglia ai candidati di effettuare la registrazione sul sito del gruppo e di consultare i requisiti, oltre a tutti i particolari relativi ad esempio al dress code per il colloquio. I candidati dovranno presentarsi in una delle sedi indicate adibite alle selezioni, muniti di Cv in lingua inglese e corredato da una foto personale recente.

Un’occasione unica dunque, per tutti coloro che vogliono fare carriera in una delle compagnie aeree più prestigiose al mondo e che amano spostarsi da una località all’altra.