Offerte di lavoro: la compagnia Blue Panorama cerca 50 assistenti di volo

Quello di assistente di volo è un lavoro che ancora oggi affascina molti. Durante l’anno diverse sono le compagnie aeree che aprono le selezioni di nuovi stewart e hostess, e adesso e la Blue Panorama ad aver avviato la ricerca.

Sono attualmente 50 le posizioni aperte come assistente di volo presso Blue Panorama Airlines. L’offerta, però, si rivolge a chi già vanta una certa esperienza nel settore. La compagnia, infatti, punta ad assumere hostess e stewart certificati, ovvero già in possesso del certificato di cabin crew (che viene rilasciato dalle compagnie aeree dopo un apposito corso).

Questa è la seconda volta quest’anno che la compagnia di charter tutta italiana avvia una selezione per allargare il proprio organico. Tra febbraio e maggio, difatti, Blue Panorama Airlines ha ampliato il numero di impiegati assumendo ben 150 assistenti di volo in tutto, e adesso si prepara ad aumentare il numero con una seconda tornata di selezioni volte a trovare e selezionare altri 50 professionisti del mestiere.

Come successo nei mesi scorsi, anche questa volta le modalità di selezione saranno le stesse, ovvero: un’interna giornata di recruiting dove tutti gli interessati, uomini e donne in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentarsi con curriculum alla mano ai responsabili delle Risorse Umane, sperando di rientrare tra quelli che verranno richiamati poi per un secondo colloquio.

I requisiti richiesti agli aspiranti assistenti di volo, necessari affinché la candidatura vada a buon fine, sono i seguenti:

il possesso del certificato di cabin crew (come già detto);

(come già detto); esperienza nel settore pari ad almeno un anno;

nel settore pari ad almeno un anno; essere cittadini italiani , cittadini Ue o cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità;

, cittadini Ue o cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità; un’ottima conoscenza della lingue inglese , oltre che di quella italiana;

, oltre che di quella italiana; essere automuniti ;

; avere eccellenti doti relazionali e predisposizione al rapporto con il pubblico.

Il recruiting day si terrà a Milano il prossimo 24 settembre presso l’Hotel Berna Tower (situato in via Napo Torriani n.17) dalle ore 9.30 del mattino alle 18.00 del pomeriggio. Per poter partecipare, oltre ad avere un profilo in linea con quello ricercato, è necessario assicurarsi di non avere il passaporto scaduto (che è una prerogativa per chi fa il mestiere e per prendere parte all’evento stesso) ed essere in possesso di un Rapporto Medico CC in corso di validità.