Lavoro: 35 Mila Curriculum per la posizione di “Accarezzatore di gatti in Grecia”

Poche ore di lavoro al giorno, accudendo 50 gatti. La proposta fa il giro del web e arrivano migliaia di curriculum da 83 Paesi differenti. Ecco quando ci sarà una risposta.

Nel mondo delle offerte di lavoro capita spesso di imbattersi in proposte leggermente fuori dai classici canoni. È possibile infatti leggere sul web di richieste di impiego della durata di qualche mese, nella maggior parte dei casi in luoghi splendidi. Gli unici limiti sono dati dalle proprie competenze e soprattutto dalla voglia di lasciarsi tutto alle spalle e volare via, lontano da casa, per svariate settimane.

Alcune di queste proposte diventano virali, facendo il giro del mondo, come accaduto a quella riguardante l’isola di Siro, in Grecia, dove si lavora per l’assunzione temporanea di un soggetto in grado di prendersi cura di 50 gatti, bisognosi di coccole, attenzioni e cure mediche. Un part-time davvero fuori dal normale, con poche ore d’impegno al giorno e soprattutto la possibilità di godersi le bellezze del mare Egeo.

L’annuncio pubblicato sui social precisava come si cercasse un appassionato di gatto, con più di 45 anni possibilmente, amante della natura e della tranquillità, data la location, ma soprattutto con un’esperienza veterinaria alle spalle, dovendo prendersi cura dei gatti in tutto e per tutto.

La proposta del God’s Little People Cat Rescue è stata pubblicata la prima settimana di agosto ma, nonostante si offrisse una paga modesta, alla quale aggiungere una nuova esperienza di vita, la risposta del pubblico è stata a dir poco sorprendente. Ben 35mila domande in totale, provenienti da 83 differenti Paesi.

Un’incredibile sorpresa per i proprietari di questo splendido tempio dei gatti, Joan e Richard Bowell che, intervistati da Abc News, hanno dichiarato: “Una volta pubblicato l’annuncio, ci aspettavamo un totale di circa 20-30 candidature. Questo risultato ci ha sconvolti ma vuol dire davvero tantissimo per noi. Tutto questo dimostra come lì fuori ci siano migliaia di persone che davvero amano i gatti. Per questo amore sono inoltre disposti ad allontanarsi da casa, pur di dare loro una vita dignitosa”.

Tantissime le domande ma un solo candidato verrà scelto alla fine, con il lavoro che avrà inizio il prossimo novembre 2018. Quattro volontari si stanno occupando del controllo dei curriculum. Un minuto per ogni persona, ovvero 585 ore previste in media, con la coppia che ha chiesto circa 25 giorni di pazienza agli utenti, prima di dar loro una risposta.