Offerte di lavoro in Telecom, come candidarsi

editato in: da

Telecom Italia apre le proprie porte in svariate regioni d’Italia. Ecco le offerte di lavoro principali e come candidarsi.

Chi desidera cambiare lavoro o dire addio finalmente al precariato, trovando il proprio posto in un’azienda stabile, in grado di garantire un certo tenore di vita, naviga costantemente sul web. Tanti gli annunci, a volte truffaldini ma, se si fa riferimento a una delle compagnie più importanti tra quelle operanti in Italia, non vi è dubbio che le proposte avanzate siano reali e soddisfacenti.

Si fa riferimento a Telecom Italia, che ha pubblicato delle nuove e interessanti offerte di lavoro, inerenti svariate figure lavorative. Non tutti i posti vacanti prevedono il conseguimento della laurea tra gli attributi del curriculum del candidato. Possibilità dunque anche per i diplomati. Le principali richieste sono nelle sedi di Roma e Milano, ma non solo, diffuse tra TIM e altro società del gruppo Telecom Italia.

Ecco di seguito riportate le offerte di lavoro:

Roma: Sviluppatore Sistemi di Vendita Dealer

Roma: Web & Grafic Designer

Roma: Scrum Master – Release Engineer

Roma: Sviluppatore IT CRM

Roma: Web – E-commerce Developer

Roma: W Defined Infrastructure Orchestation & Automation Architect

Roma: Web & App Technical Marketing Specialist

Roma: Network Orchestation & Automation Development

Roma: Predictions and forecasting

Roma: New Generation Network Specialist

Roma: Product Manager Sviluppo Offerte Servizi Innovativi Multicloud

Roma; Milano: Industrial IoT Product & Presales Manager

Roma; Milano: Product Manager Sviluppo Offerte Servizi Innovativi API

Roma; Milano: Data Analytics Product Manager

Roma; Napoli: Microservices & API Developer

Roma; Torino: Web Developer

Milano: Consulente Applicativo Sap

Queste sono le principali proposte. Per ulteriori posizioni vacanti, tra Roma, Napoli, Milano, Torino e Bari, sarà possibile consultare il sito di Telecom Italia.

Per proporsi sarà necessario raggiungere la pagina dedicata a lavoro e carriere, inviando attraverso l’apposito form la propria candidatura, per la quale saranno ovviamente valutati soltanto profili ritenuti idonei. Costoro verranno contattati al fine di procedere a una prima intervista telefonica. Se questa dovesse dare i frutti sperati, si procederà a un test di lingua inglese, da svolgere online.

Seguiranno ulteriori test telematici, al fine di mettere alla prova le capacità di ragionamento, sia esso numerico o verbale, del candidato. Superate tali fasi intermedie, si avrà accesso al vero colloquio, al cospetto dei selezionati del Gruppo.