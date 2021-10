Nuova cassa Covid, quanto dura la proroga e a chi è rivolta

Si tratta di altre 13 settimane di cassa in deroga e 9 di CIG ordinaria per aziende private, da utilizzare entro fine anno e con divieto di licenziare.

Non solo la riforma degli ammortizzatori sociali che dovrebbe prendere forma con la legge di Bilancio: il decreto fiscale approvato il 15 ottobre in Consiglio dei Ministri prevede anche una nuova proroga della cassa integrazione Covid fino al 31 dicembre 2021.

Cassa integrazione Covid, proroga fino a dicembre 2021

La bozza di decreto fiscale approvata dal Governo introduce ulteriori periodi di cassa integrazione Covid, per le aziende di alcuni settori particolarmente colpiti dalla pandemia. In particolare si tratta di:

13 settimane , da fruire tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 per i settori interessati da cassa in deroga e assegni ordinari ;

, da fruire tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 per i settori interessati da ; 9 settimane di cassa integrazione ordinaria per le industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, utilizzabili sempre dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021.

In entrambi i casi, il nuovo periodo è riconosciuto ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di 28 o 17 settimane precedentemente previsto dai provvedimenti anti Covid.

Cassa integrazione Covid, le risorse per la proroga

Con il rifinanziamento della cassa integrazione Covid fino al 31 dicembre 2021 il Governo mira a limitare le conseguenze della fine del blocco dei licenziamenti, in scadenza il 31 ottobre per le imprese di piccole dimensioni, per quelle del terziario e dei settori tessile, moda e pelletteria.

Le risorse stanziate ammontano a 657,9 milioni di euro per l’anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga

Cassa integrazione Covid, come fare domanda per la proroga

La domanda si presenta all’Inps entro la fine del mese successivo a quello in cui ha inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto, quindi, entro il 30 novembre.