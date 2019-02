Italo, più di 150 nuove assunzioni per lavorare sui treni

editato in: da

(Teleborsa) – NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori) ricerca nuovo personale per i suoi treni Italo. La società ferroviaria, che al momento dispone di 1250 dipendenti dell’età media di 33 anni, ha infatti necessità di oltre 150 tra Hostess e Steward di bordo e di Operatori di Impianto.

Hostess e Steward di bordo saranno assunti con un contratto di apprendistato. Gli Operatori di Impianto, ruolo chiave per tutti coloro che vorranno in seguito diventare Macchinisti, superati gli esami dopo 5 mesi di corso, verranno invece assunti a tempo indeterminato.

Roma, Napoli, Milano e Venezia saranno le sedi di lavoro per le “new entry” del team Italo. NTV organizzerà così “career day” dedicati praticamente sull’intero territorio nazionale per incontrare i candidati e dare la possibilità a tanti giovani di conoscere direttamente l’azienda. Tutti coloro che desiderano partecipare alle nuove selezioni di Italo non dovranno fare altro che visitare il sito http://www.italospa.italotreno.it ed accedere alla sezione LAVORA CON NOI.

Ma giovani Hostess e Steward di bordo e Operatori di Impianto non sono tuttavia le uniche figure professionali che Italo sta cercando: oltre a queste 150 assunzioni, l’azienda ferroviaria privata assumerà Macchinisti esperti (in ambito operativo) e personale di Staff da inserire nelle Aree di Ingegneria, Digital, Human Resources e Revenue Management.

Si tratta di nuove assunzioni che coincidono con gli scenari che Italo ha in programma per il futuro: entro inizio 2020 entreranno in servizio altri 10 treni Italo EVO (portando così la flotta a 47 treni, AGV 575 compresi, tutti di produzione Alstom) e ulteriori collegamenti entreranno nel network. Prime tra tutte le destinazioni di Bergamo, Udine, Pordenone e Treviso.

