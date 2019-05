Navigator, quasi 80mila candidati per 3mila posti

editato in: da

Sono 78.788 i candidati per i 3mila posti da navigator alla scadenza dell’avviso, oggi 8 maggio 2019 alle ore 12. E’ quanto si legge in una nota dell’Anpal. “Un ulteriore importante passaggio sulla strada della piena applicazione del Reddito di Cittadinanza”, è il primo commento di Mimmo Parisi, presidente dell’Agenzia Nazionale per le politiche attive per il Lavoro.

A guidare la classifica regionale delle candidature la Campania – con 13.001 candidati – subito davanti alla Sicilia (11.886), seguita dal Lazio con 9.304, la Puglia con 9.191 e la Calabria, dove i candidati finali sono 6.977. La città con più candidati è Roma con 7.092, seguita da Napoli (6.812), Palermo con 3.503, Catania dove i candidati sono 2.758 e Salerno, con 2.457.

“E’ con orgoglio – spiega Parisi- che possiamo presentare oggi un risultato ottenuto con professionalità ed efficienza, in pochi mesi abbiamo dimostrato come attraverso la stretta collaborazione di enti e amministrazioni dello Stato, anche in un’ottica di collaborazione pubblico/privato, si possano cogliere risultati importanti: mi auguro, anche sulla scorta di quanto fatto finora, che entro la fine di giugno i navigator potranno essere operativi e avviati alla formazione”.

Il navigator, spiega la nota dell’Anpal, “sarà la figura centrale dell’assistenza tecnica fornita ai Centri per l’Impiego, selezionata e formata per supportarne i servizi e per integrarsi nel nuovo contesto caratterizzato dall’introduzione del Reddito di Cittadinanza, per il quale l’obiettivo è assicurare assistenza tecnica ai Cpi, valorizzando le politiche attive regionali – anche in una logica di case management – da integrare e da implementare con le metodologie e tecniche innovative che saranno adottate per il reddito di cittadinanza”.

La prossima tappa sarà la selezione attraverso i test per sessantamila candidati, che saranno ammessi in base alle graduatorie che saranno realizzate attraverso la votazione conseguita nella laurea. Nei prossimi giorni, annuncia la nota, saranno fornite ulteriori informazioni sui candidati, con i dati che afferiscono ai corsi di laurea, all’età, al genere e alla diffusione dei dati incrociati sul territorio.