Navigator, ecco il bando per 3.000 posti

E’ stato pubblicato il bando per i navigator, inizia dunque la corsa alla selezione per ottenere uno dei 3.000 posti disponibili.

Anpal servizi – si legge sul sito Ansa – ha pubblicato sul sito il bando per la selezione di coloro che dovranno fare assistenza tecnica ai centri per l’impiego per guidare i beneficiari del reddito di cittadinanza nella ricerca di un lavoro.

I candidati al posto per il quale sono previsti 30.938 euro lordi l’anno (compresi 300 euro al mese di rimborso spese) dovranno presentare la domanda on line entro le 12.00 dell’8 maggio. L’incarico di collaborazione avrà durata fino al 30 aprile 2021.

Saranno ammessi alla selezione al massimo 20 candidati per ogni posizione su base provinciale “in ragione del miglior voto di laurea”. La prova che dovranno affrontare gli aspiranti navigator consiste in un test con domanda a risposta multipla costituito da 100 domande alle quali rispondere in 100 minuti.