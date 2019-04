Navigator: attesi 100.000 candidati per 3mila posti

editato in: da

Sono attese 100.000 candidature per 3mila posti da navigator, le nuove figure professionali che si occuperanno di guidare i beneficiari del reddito di cittadinanza nella ricerca di un’occupazione,

Secondo l’Ansa, il primo bando dell’Anpal per la ricerca di un luogo per il concorso per selezionare gli aspiranti navigator non ha ricevuto candidature mentre per il secondo si è presentata solo la Fiera di Roma. Ora sono state invitate a una procedura negoziata anche Ergife Spa e Palazzo dei Congressi.

Le selezioni si terranno “da aprile a luglio” (con esclusione delle festività). La prova selettiva si svolgerà in “due sessioni giornaliere da un minimo di 5.000 fino a 10.000 candidati a sessione, per un numero complessivo di giornate da 2 a 6”. In pratica si potranno esaminare fino a 20.000 candidati al giorno.

L’Anpal nel capitolato precisa che potrebbero rendersi necessarie modifiche operative che “potranno riguardare anche i periodi di svolgimento del servizio. In particolare l’appaltatore “non avrà diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità qualora il servizio debba essere erogato nei mesi successivi a quelli indicati”. In questo caso si comunicherà semplicemente “l’eventuale proroga del termine di espletamento della procedura di selezione all’aggiudicatario con preavviso di almeno 15 giorni”.

Anpal servizi inoltre si riserva la facoltà di “non dare seguito alla procedura di gara e/o alla sua aggiudicazione, in tutto o in parte, qualora sopravvengano cause di forza maggiore, senza che ciò possa determinare alcuna pretesa da parte delle società partecipanti o dalla società aggiudicataria”.