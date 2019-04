La Nasa cerca 24 persone per stare a letto. La paga è di quasi 20.000 dollari

editato in: da

Vorresti essere tra i protagonisti di uno studio per lo spazio e portare a casa una cifra di tutto rispetto? Dalla Nasa arriva “un’offerta” che ha tutta l’aria di essere accattivante e che potrebbe fare per te.

Immagina di essere catapultato per 60 giorni nello spazio e di vivere tutte le attività condotte da un’astronauta nel lasso di tempo che deve trascorrere all’interno di una navicella spaziale.

Si tratta di un esperimento dove viene richiesta – da parte di coloro che verranno selezionati – una certa resistenza fisica. Nello specifico, la Nasa insieme all’Agenzia spaziale europea e all’Agenzia spaziale tedesca, cerca 24 persone (12 uomini e 12 donne) di età compresa tra i 24 e i 55 anni, che dovranno trascorrere 2 mesi a letto, senza però potersi mai alzare.

Per 89 giorni (sono compresi i 60 giorni di test, ma anche quelli di pre-test e di recupero, una volta terminato l’esperimento), i 24 candidati dovranno mettersi a disposizione della Nasa per lo studio in questione. La paga? Molto alta. Infatti è previsto un compenso di 19.000 dollari a testa (circa 16.000€).

L’esperimento ha uno scopo preciso, ovvero quello di osservare e analizzare le reazioni del corpo umano nello spazio (in particolare si vorrebbe constrastare l’atrofia muscolare), per migliorare la permanenza degli astronauti in futuro. Stando nel letto, si simulerebbe infatti una situazione che si avvicina molto a quella dell’assenza di gravità vissuta dagli astronauti.

Per agevolare questa condizione, gli stessi letti verranno inclinati di 6 gradi verso il basso al fine di ricreare la stessa condizione di spostamento dei fluidi corporei a cui gli astronauti sono soggetti. Il letto diventerà per 60 giorni una “nuova” dimora e i candidati effettueranno tutte le attività sempre sullo stesso giaciglio: dunque mangiare, lavarsi, vestirsi e muoversi (per quanto possibile).

Come funzionerà l’esperimento

I 24 candidati verranno divisi in due gruppi: il primo ruoterà intorno a una sorta di centrifuga che simula la gravità ed effettua 30 rotazioni al minuto, mentre il secondo gruppo resterà fermo.

Per partecipare a questo studio della Nasa è dunque necessario avere una buona resistenza fisica, essere disposti a trascorrere 60 giorni su un letto senza scendere e conoscere la lingua tedesca, in quanto l’esperimento sarà condotto in Germania.