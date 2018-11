Mr. Kelp, l’azienda che assume solo ultracinquantenni disoccupati

editato in: da

“Quando la vita presenta un problema, Mr. Kelp la risolve.”: questo potrebbe essere un ottimo slogan per la ditta di mr. Kelp.

Nata dall’originale idea di tre toscani Alessandro Marzocca, Simone Orselli e Serena Profeti, l’azienda si è specializzata in multiservizi e nella risoluzione dei problemi che possono presentare gli immobili. Il tutto, con uno staff estremamente motivato, capace e soprattutto over 50.

Uno dei principali diktat dell’azienda, infatti, è ridare dignità lavorativa a uomini e donne esclusi dal mercato del lavoro, vittime della crisi che, dal 2008, ha martoriato l’Italia da nord a sud. Così, fianco a fianco in quest’avventura maremmana, si possono trovare ex imprenditori ed operai liquidati dalle proprie aziende, mamme in cerca di una seconda entrata per sostenere la famiglia e liberi professionisti senza più possibilità lavorative.

La recente raccolta dei dati Istat di agosto evidenziano come l’Italia continui a stanziarsi nelle torbide acque della stagnazione economica. Infatti, il numero di inoccupati, nel Bel Paese, è salito dello 0,3%, ovvero 46 mila nuovi dipendenti appiedati dalle proprie aziende.

La disoccupazione giovanile continua a viaggiare su una media del 31% (contro il 34,5% della media nazionale, ma resta la percentuale più alta in Europa), mentre sono in aumento i posti di lavoro assegnati agli over 50, con 393 mila nuovi occupati.

Mr. Kelp, dunque, sta tracciando la linea per il futuro delle aziende italiane. Infatti, i dati evidenziano come il mercato del lavoro preferisca uomini e donne già formati e con anni di esperienza alle spalle piuttosto che giovani da formare e con un carattere decisamente instabile.

Nonostante l’Italia sia un paese moderno, industrializzato e votato al progresso, questo tipo di logica potrebbe rivelarsi vincente. L’esperienza e il senso di responsabilità sono discriminanti fondamentali nell’attuale mercato del lavoro, e solamente gli over 50 con una famiglia sulle spalle possono garantire questo di caratteristiche.

Mr. Kelp ha il compito di risolvere tutti i problemi, ma pare che questa missione abbia particolare valore per i propri operai. La loro voce è la miglior pubblicità per Mr. Kelp, un’azienda toscana capace di ridare dignità lavorativa a uomini e donne in crisi, di restituire una busta paga a chi non sapeva come mantenere la propria famiglia.