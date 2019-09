AAA Cercasi Zombie e Vampiri: offerta di lavoro al parco di Mirabilandia

editato in: da

AAA cercasi zombie e vampiri: il parco divertimenti di Mirabilandia (Ravenna) assumerà 400 persone per vestire i panni dei mostri mortiferi all’interno dei suoi spazi.

Il tempo stringe ma non è ancora troppo tardi visto che le candidature si possono presentare fino all’11 settembre 2019. Dopodiché ci sarà il momento dei casting, ossia del colloquio di lavoro, sui generis in tal caso. Questo è previsto in data 15 settembre e avrà luogo al Teatro Pepsi di Mirabilandia, a partire della 10,30.

A selezionare i 400 neo assunti sarà una giuria speciale (al casting possono accedere solo le persone maggiorenni, previa compilazione dell’apposito modulo di iscrizione consultabile sul sito del parco nella sezione “Lavora con noi”).

I prescelti, messi sotto regolare contratto, dovranno rendere ancor più suggestiva l’edizione 2019 dell’Halloween Horror Festival, dando disponibilità dal 5 ottobre al 3 novembre. Più precisamente per tutti i sabati di ottobre (5/12/19/26/31) e per venerdì 1 e sabato 2 novembre.

Nello specifico, ecco i requisiti richiesti: “Cerchiamo figuranti che possano interpretare spaventosi zombie, creature mostruose o esseri oscuri e occulti. I figuranti diventeranno i protagonisti dell’Halloween Horror Festival, al calare delle tenebre, trasformandosi in una vera e propria orda di mostri pronta a seminare il panico nel Parco”.

Dal modulo di iscrizione, in cui si richiede se il candidato ha già avuto esperienze attoriali, si intuisce che chi è già stato su un set o su un palco potrebbe avere qualche chance in più. Ma l’arte dello spavento non è solo ad appannaggio degli interpreti di professione quindi ognuno potrà giocarsi le sue carte per farsi assumere.

Altro passaggio del modulo da compilare per accedere al casting è quello in cui si chiede al candidato con quale vestito/trucco si presenterà alla selezione. Ecco le opzioni date: “Zombie, Zombie Steampunk, Vampiro Gotico-Vittoriano, Vampiro Steampunk, Zombie Western, Nessun vestito”.

Mirabilandia è situato in Emilia-Romagna, nel quartiere Savio del comune di Ravenna. L’area è collocata nei pressi della pineta di Classe, al chilometro 162 della Strada statale 16 Adriatica. È un parco sia di tipo tematico che acquatico, con una superficie complessiva di 850 mila m², di cui 285 mila coperti dal parco tematico, 36 mila da quello acquatico e il resto dalla zona parcheggi. Si tratta del parco di divertimenti più grande d’Italia.