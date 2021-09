Ministero dell’Innovazione assume: oltre 400 posti, stipendio medio 80mila euro

editato in: da

Il MIDT, Ministero Innovazione e Transizione Digitale assume esperti per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione. Si tratta di oltre 400 posti a tempo determinato per figure altamente specializzate in diversi settori: dal digital passando per la privacy e per la consulenza legale tematica. Lo stipendio medio si aggira intorno a 80-85 mila euro.

Assunzioni Ministero dell’Innovazione, l’annuncio

È stato lo stesso ministro Vittorio Colao a pubblicare sul suo account Twitter l’annuncio di lavoro per diverse figure, pubblicando il link al sito ufficiale del ministero. “Chi vuole essere tra le prime e i primi? Assumiamo esperti per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Una grande sfida e una grande opportunità per il Paese” ha scritto sul social.

Assunzioni Ministero dell’Innovazione, le posizioni aperte

Dal 30 agosto si cercano, tra le varie professionalità: data scientist, esperti di innovazione per le imprese ad alto contenuto tecnologico, content designer, esperti di smart mobility. In totale si tratta di undici profili diversi per 400 di assunzioni nel settore digitale per favorire i processi di trasformazione digitale della pubblica amministrazione previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Come riporta il sito, una vera e propria unità per il supporto alla transizione digitale si occuperà di sostenere la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione: per attuare gli interventi di digitalizzazione, innovazione e cyber-sicurezza previsti dal PNRR, il Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) potrà avvalersi di un contingente di 268 nuovi esperti, più 70 professionalità comandate da altre amministrazioni.

Queste risorse aggiuntive andranno a rafforzare l’unità di orchestrazione centralizzata delle progettualità del PNRR presso il DTD e a costituire le 7 squadre operative che supporteranno tutte le amministrazioni sul territorio. Sono previste inoltre 67 unità aggiuntive di personale presso AgID, per permettere all’Agenzia di supportare e monitorare le attività di gestione e realizzazione dei progetti PNRR di trasformazione digitale.

Le assunzioni saranno a tempo determinato e garantiranno la raccolta delle competenze specialistiche necessarie per poter seguire tutte le progettualità del PNRR di cui il DTD è titolare, fino al 31 dicembre 2026.

Assunzioni Ministero dell’Innovazione, come candidarsi

L’application form per la candidatura può essere inviato all’interno della sezione Lavora con noi sul sito del ministero, dalla pagina di ciascuna posizione cliccando sul bottone “apply now”.

Assunzioni Ministero dell’Innovazione, i compensi

Il sito indica anche i compensi previsti per le posizioni aperte: si va dai 45 mila euro per il ruolo di assistente del team fino ai 110 mila euro dell’esperto legale. Profili come il content designer e il Technical Project Manager per la Banda Ultra Larga arrivano a 80-85 mila euro. In particolare: