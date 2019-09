Milano Fashion Week, più di 11mila opportunità di lavoro nella moda

editato in: da

Tra qualche giorno partirà la Milano Fashion Week, un appuntamento atteso dagli appassionati di moda ma anche da coloro che cercano un impiego in un settore di grande importanza per l’economia italiana, capace nel suo complesso di dare lavoro a oltre 580mila addetti nel 2018.

In questi giorni, che precedono l’evento milanese dedicato alle collezioni primavera\estate 2020, sono più di 11mila le figure ricercate in Italia nel settore, la grande maggioranza delle quali nell’industria dell’abbigliamento (quasi 5.000), seguita da quella degli accessori (circa 2.000) e delle calzature (poco meno di 800), ai quali si aggiungono i numeri significativi del retail di riferimento (3.500).

Come rivela l’indagine di Jobrapido, la Lombardia è nettamente in testa alla classifica per regioni e, con oltre 2.800 ricerche aperte, doppia il Veneto, al secondo posto con circa 1.400 posizioni. Seguono Toscana (1.300 circa), Emilia Romagna (oltre 1.200) e, un po’ più staccato, il Lazio, appena sotto quota 1.000. Tra le città, Milano batte Roma con oltre 1.200 opportunità contro 800, mentre a chiudere il podio è Firenze, con più di 700.