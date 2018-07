Mentana apre le selezioni per il suo nuovo giornale online: dove inviare cv e candidature

editato in: da

Come anticipato nei giorni scorsi, il direttore del Tg di La7 Enrico Mentana è pronto a lanciare il suo nuovo giornale online, per il quale è a caccia di giovani giornalisti.

Già il primo annuncio del direttore del Tg La7 aveva creato scompiglio sui social: “È giunto per me il momento di fare qualcosa di tangibile: far nascere un quotidiano digitale realizzato solo da giovani regolarmente contrattualizzati”, aveva scritto Mentana su Facebook.

Mentana ha aperto ufficialmente le selezioni: da mercoledì 18 luglio, infatti, sarà possibile inviare “i vostri nominativi e spiegare perché volete esserci, cosa pensate di poter fare e sulla base di quali esperienze o studi (avrete capito che odio la parola curriculum)”.

L’indirizzo a cui inviare la propria candidatura sarà comunicato mercoledì stesso. La scadenza è il 10 settembre; a quel punto Mentana procederà con la selezione dei candidati. “Chi lavorerà a questa avventura sarà scelto solo tra quei nominativi, e attraverso una selezione motivata e trasparente. È una storia che mi piace da pazzi”.

Mentana ha anche chiarito che ci sarà un limite di età per potersi candidare: “Ci sarà un limite di età, per gli ovvi motivi spiegati nel post in cui ho lanciato l’idea nove giorni fa. Ogni sbarramento contiene in sé un’ingiustizia, soprattutto agli occhi di chi è fuori magari per pochi giorni. Ma se vuoi fare un giornale di giovani…”.