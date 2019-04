Manovra 2020, la strada è già in salita: parte da 25 miliardi senza Flat Tax

editato in: da

Alzi la mano chi vorrebbe essere nei panni, piuttosto scomodi, del Ministro dell’Economia Giovanni Tria chiamato a trovare la quadra fra le esigenze di Lega e M5s, i vincoli europei, una crescita stagnante e il totem politico della sterilizzazione dell‘aumento Iva .

Strada decisamente in salita per la manovra 2020 che parte già da 25 miliardi di euro prima ancora di valutare il costo di misure annunciate come la flat tax, segnala l’Ufficio Parlamentare di Bilancio. Il conto è presto fatto: risorse necessarie per evitare l’aumento dell’Iva (per 23,1 miliardi circa) e per finanziarie il piano per aumentare dello 0,1% gli investimenti (poco meno di 2 miliardi).

La flat tax, ha continuato Upb, “da realizzare nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica definiti nel documento, “richiederebbe l’identificazione di ulteriori misure compensative”.

L’enigma, dunque, ruota tutto attorno a una parola: coperture. Ma soprattutto dove e come trovarle visto che in sottofondo l’obiettivo da tenere bene a mente è evitare di far esplodere i conti pubblici portando il debito fuori controllo ed esponendo il Paese, già sorvegliato speciale, al cartellino rosso che Bruxelles è sempre sul punto di tirare fuori.

Un “puzzle complesso” -lo definisce l’Ufficio parlamentare di bilancio – le cui fondamenta poggiano su una crescita e un debito che potrebbero fare peggio del previsto, con l’incognita dello spread e di un piano di privatizzazioni che rischia di rivelarsi “in tutto o in parte inattuabile”.

SENZA AUMENTO IVA DEFICIT SALE AL 3,4% – Criticità e rischi, dunque, sono sempre in agguato. Se non si attueranno gli aumenti automatici dell’Iva, previsti a legislazione vigente, “il disavanzo si collocherebbe meccanicamente al 3,4% del prodotto nel 2020, al 3,3% nel 2021 e al 3% nel 2022”. Lo ha detto Eugenio Gaiotti, capo economista di Bankitalia.