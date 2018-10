Madonna offre lavoro: cercasi chef kosher (con ricco compenso)

editato in: da

Madonna cerca un nuovo chef personale. Tante le richieste ma, al tempo stesso, uno stipendio annuo davvero generoso.

Madonna intende ampliare il proprio staff e, a sorpresa, lo fa pubblicando un annuncio di lavoro su un sito specializzato. Nello specifico la regina del pop è alla ricerca di un nuovo top chef, che dovrà avere alcune caratteristiche ben precise. La disponibilità a viaggiare è fondamentale, considerando i tanti spostamenti della star. Allo stesso modo l’esperienza ha ovviamente il proprio peso e, in termini di qualità del menù proposto alla famiglia Ciccone, risulta necessaria la capacità di cucinare kosher.

Il sito dov’è possibile trovare l’annuncio vip è Talent Private Stuff. Qualora foste molto bravi ai fornelli, con un po’ d’esperienza in case di personaggi famosi, proporsi potrebbe non essere un’idea così malsana. Si sa poi che Madonna ha un debole per gli italiani, ricordando la celebre t-shirt degli anni ’80, che recitava: “Italians do it better”.

Lo chef dovrà essere libero a partire dal prossimo mese, con esperienza pregressa nella gestione di residenze private e yacht. La sede principale del lavoro sarà Londra, dove la cantante risiede a Mayfair, a pochi chilometri da Buckingham Palace dove, in ambito di cucine, la Regina cercava un lavapiatti. Gli spostamenti però saranno frequenti, dagli Stati Uniti a Lisbona, dove Madonna ha preso casa stabilmente, al fine di seguire la carriera di suo figlio David, 13 anni, che gioca tra le fila del Benfica.

Non si richiede una cucina raffinata. L’attenzione della star si concentra infatti sulla salubrità della cucina proposta. Piatti sani, semplici e familiari, con una conoscenza almeno basica della cucina kosher, ovvero conforme alle leggi della Torah, che guidano il popolo ebraico da più di 3mila anni.

L’incarico è di chef personale di Madonna. Ciò però vuol dire occuparsi anche delle necessità dei suoi sei figli, del resto dello staff e, all’occorrenza, di eventuali ospiti vip e non. Prima di presentarsi per un colloquio ufficiale, con prova culinaria annessa magari, sarà bene fare una ricerca sui gusti della cantante.

In casa Ciccone la cucina è varia, passando dai menù italiani, con il risotto che batte tutti gli altri piatti per la cantante, a quella giapponese, con sushi – sashimi che non hanno rivali. Tante responsabilità, compreso l’acquisto dei prodotti, selezionando fornitori affidati per una vera cucina kosher. A ciò corrisponde però uno stipendio esclusivo, compreso tra i 96mila e i 125mila euro annui.