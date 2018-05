Luxottica, bonus record ai dipendenti: fino a 3mila euro

editato in: da

Premio aziendale record per i dipendenti di Luxottica, il più alto di sempre. 8.800 lavoratori del gruppo incasseranno fino a 3.000 euro come premio di produzione, frutto nel contratto integrativo firmato insieme ai sindacati nel 2015 e che ora andrà rinnovato.

Il premio arriverà nel cedolino di luglio e andrà a tutti, nessuno escluso: dipendenti del gruppo e contratti a termine, part time, fino agli interinali in base all’anzianità maturata. Un riconoscimento anche a quei contratti che ormai sono sempre più presenti nel mondo del mondo del lavoro e che spesso sono fuori da ogni meccanismo di premiazione.

Il premio si aggira in media sui 2.235 euro, il valore più alto di sempre (l’anno scorso era di 2.042 euro) e tiene conto di parametri quali il livello di assenteismo, l’anzianità aziendale o la presenza nei sabati, oltre ad altri quali l’adesione a progetti sulla sicurezza o sulla qualità e i comportamenti positivi in termini di risparmio energetico o, ad esempio, di minor consumo di carta negli uffici.

Ogni lavoratore potrà inoltre scegliere, a partire già dal mese di maggio di trasformare il premio di risultato, in tutto o in parte, in beni e servizi welfare, beneficiando della esenzione totale dall’imposizione fiscale.

Soddisfatti i sindacati. “Il premio – hanno sottolineato i sindacati di settore di Cgil, Cisl e Uil di Belluno – valorizza e premia l’impegno dei lavoratori e le scelte fatte dalle organizzazioni sindacali in fase di trattativa sugli indici e i meccanismi premianti, riuscendo a valorizzare il buon anno registrato dall’impresa”.

