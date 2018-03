Levi’s, lavoratori addio. Ci pensa il laser

Sull’automatizzazione e la robotica pronti a cancellare milioni di posti di lavoro nei prossimi anni esistono diverse teorie: c’è chi non vede via d’uscita se non nell’istituzione di un reddito di cittadinanza, che sleghi il paradigma di reddito da quello del lavoro, e chi è pronto a scommettere che le novità tecnologiche finiranno per creare altre necessità e dunque altri lavori.

Quel che è certo è che già ora si assiste ad una sostituzione del lavoro manuale con quello automatizzato. Gli esempi sono molti, l’ultimo riguarda Levi’s, famosissima azienda americana produttrice di blue jeans fondata nel 1875 da Levi Strauss. Secondo quanto scrive il Financial Times, il colosso del denim, che ogni anno produce circa 150 milioni di jeans, si prepara a uno dei più grandi cambiamenti della sua storia.

L’utilizzo del laser prenderà il posto dei lavoratori che si occupano manualmente delle rifiniture del tessuto (un procedimento intenso e a volte tossico), che l’azienda di San Francisco spera di sostituire entro il 2020. L’obiettivo è ridurre sprechi e costi e accelerare la produzione. “Questo è il futuro della produzione di jeans”, ha affermato l’amministratore delegato di Levi’s, Chip Bergh, dal 2011 al timone dell’azienda.

Inoltre, mentre il laser riesce a rifinire un paio di jeans in 90 secondi per produrlo a mano ci vogliono 6-8 minuti. Nel 2017 Levi’s ha riportato un utile in calo del 3%, pari a 281 milioni di dollari, mentre i ricavi sono stati di 4,9 miliardi di dollari. I laser, fa notare il FT, sono solo l’ultimo esempio del ruolo crescente dell’automazione nella manifattura del 21esimo secolo. Una concorrenza che in futuro milioni di lavoratori dei Paesi in via di sviluppo saranno costretti ad affrontare.

