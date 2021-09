Legge 104, novità sull’Iva ridotta al 4%: il certificato non ha scadenza

Ci sono novità da parte dell'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda l' Iva agevolata al 4% per le persone con disabilità permanente ai sensi della legge 104 .

In particolare, l'Agenzia ha chiarito che la persona con legge 104 che vuole fruire dello sconto IVA sull’acquisto di dispositivi, ausili e protesi, può esibire lo stesso certificato nel corso del tempo perché questo non ha alcuna scadenza.

Legge 104: il certificato per fruire dell'Iva al 4% non ha scadenza

In caso di legge 104, non c'è limite temporale di scadenza del certificato medico che dà diritto all'Iva agevolata al 4% per l'acquisto di dispositivi, ausili e protesi. Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate affermando che la persona con disabilità permanente ai sensi della legge 104, può fruire dello sconto Iva con lo stesso certificato nel corso del tempo.

In particolare, non scade né la certificazione del medico specialista dell’Asl che attesta l’handicap cronico né quella del medico curante che documenta il collegamento funzionale tra la menomazione e il dispositivo acquistato.

Legge 104, il caso

È quanto ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 578/2021 fornita a seguito dell'interpello di un portatore di handicap al 90%, che chiedeva se la certificazione della Commissione medica e la certificazione del medico specialista dell'Asl in cui è attestato il carattere cronico delle menomazioni e sono elencati i sussidi utili con le patologie certificate abbiano una durata predefinita, in quanto spesso al momento dell'acquisto gli esercenti richiedono che il certificato dello specialista abbia data anteriore di non oltre 12 mesi. La risposta dell'Agenzia è favorevole al richiedente e afferma che per "le attestazioni mediche non esistono limiti temporali di scadenza".

Legge 104, Iva ridotta al 4% per i mezzi di ausilio

Si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.

Sono soggetti ad Iva agevolata del 4%, per esempio:

servoscala e altri mezzi simili, che permettono ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie il superamento di barriere architettoniche (tra questi, anche le piattaforme elevatrici, se possiedono le specificità tecniche che le rendono idonee a garantire la mobilità dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie)

protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti

protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica

apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi

poltrone e veicoli simili, per inabili e minorati non deambulanti, anche con motore o altro meccanismo di propulsione

prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Legge 104, Iva ridotta al 4% per i sussidi tecnici e informatici

Oltre alla detrazione Irpef del 19%, si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati. È agevolato, per esempio, l’acquisto di un fax, di un modem, di un computer, di un telefono a viva voce, eccetera.

Deve trattarsi, comunque, di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:

facilitare la comunicazione interpersonale l’elaborazione scritta o grafica il controllo dell’ambiente l’accesso all’informazione e alla cultura

assistere la riabilitazione.

Legge 104, Iva ridotta al 4%: la documentazione

Per fruire dell’aliquota ridotta la persona con disabilità deve consegnare al venditore, al momento dell’acquisto, copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata. I verbali delle commissioni mediche integrate riportano, infatti, anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per richiedere le agevolazioni fiscali.

Se da questi certificati non risulta il collegamento funzionale tra la menomazione permanente e il sussidio tecnico e informatico, è necessario esibire anche una copia della certificazione rilasciata dal medico curante contenente l’attestazione richiesta per l'accesso al beneficio fiscale.

La stessa documentazione, in caso di importazione, deve essere presentata all'ufficio doganale al momento della presentazione della dichiarazione di importazione.