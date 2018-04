Legge 104, come funziona il mutuo agevolato per la casa

editato in: da

Mutui agevolati per le famiglie in cui c’è una persona disabile ai sensi della legge 104. È possibile grazie a Plafond Casa, la soluzione messa a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), attraverso una convenzione stipulata con l’Associazione bancaria italiana (Abi), per l’erogazione di mutui garantiti da ipoteca a persone fisiche per l’acquisto di immobili residenziali e/o per interventi di ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica, sino a un massimo di 350mila euro di spesa.

A CHI È RIVOLTO – Possono usufruire del mutuo agevolato, a tasso fisso o variabile, i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile, ma anche giovani coppie e famiglie numerose con almeno 3 figli a carico.

DOVE SI RICHIEDE – Il mutuo va richiesto direttamente alle banche aderenti alla convenzione tra l’Abi e la Cassa depositi e prestiti. Bisogna compilare un apposito modulo fornito dalla banca, che si chiama “Richiesta di mutuo ipotecario a banche su provvista cassa depositi e prestiti S.p.A”, e dichiarare il possesso delle condizioni che danno luogo all’agevolazione.

QUANTO SI PUO’ CHIEDERE – L’importo massimo dei mutui può arrivare fino a 100mila euro per gli interventi di ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica. Fino a 250mila euro per l’acquisto di immobili residenziali. Fino a 350mila euro per interventi congiunti di acquisto e di ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica sulla stessa abitazione.

LA DURATA – Plafond casa prevede 10 anni di durata per gli interventi di ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica. 20 anni per l’acquisto dell’abitazione con o senza ristrutturazione. 30 anni per l’acquisto dell’abitazione con o senza ristrutturazione.

In collaborazione con Adnkronos

Leggi anche:

Legge 104, licenziamento per chi abusa dei permessi

I furbetti della legge 104: dipendenti Regione Sicilia si facevano adottare da anziani malati

Legge 104, per gli incapienti arriva il bonus auto

Legge 104, i permessi non riducono le ferie

Legge 104, come usufruire dei permessi in caso di part time