Lavoro: Trenord assume macchinisti e capotreni

editato in: da

Buone notizie per chi vorrebbe lavorare nel settore ferroviario: Trenord, azienda che opera nel settore del trasporto ferroviario, ha indetto un bando di selezione per circa 200 posti.

I profili ricercati sono due, ovvero quello del macchinista e del capotreno. L’azienda lombarda è alla ricerca di candidati motivati e dinamici intenzionati ad accogliere le nuove sfide e gli obiettivi dell’impresa. Tra i requisiti richiesti ci sono: senso di responsabilità, affidabilità, buone doti relazionali, capacità di ascoltare le esigenze del consumatore, disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi. La sede di lavoro è la regione Lombardia, oltre a quelle limitrofe.

Le selezioni sono gestite dall’agenzia per il lavoro “Generazione Vincente” e nelle sezioni specifiche del sito, è possibile trovare tutte le indicazioni utili per candidarsi alla posizione di capotreno o di macchinista.

Quella del capotreno è una figura che costituisce il cuore pulsante dell’azienda. Infatti, è colui che oltre a coordinare il personale di bordo, effettua anche il controllo dei biglietti dei passeggeri sul convoglio e fornisce un servizio di assistenza ai viaggiatori. Per questa posizione, Trenord è alla ricerca di circa 100 risorse che dovranno conseguire l’abilitazione. La selezione prevede una prima fase in cui bisognerà superare una prova scritta e se idonei, si potrà passare alla fase successiva che prevede dei colloqui conoscitivi.

Stesso iter anche per la posizione aperta di macchinista e anche in questo caso l’azienda è alla ricerca di circa 100 risorse. Non solo il capotreno, ma anche il macchinista svolge un ruolo determinante nella filiera dei trasporti ferroviari: lavora a stretto contatto con il capotreno e si preoccupa di garantire ai viaggiatori un viaggio puntuale e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il termine di scadenza per presentare le domande è entro e non oltre le ore 24.00 del 01/02/2019. Per candidarsi è necessario compilare il form-online sul sito e seguire le indicazioni riportate. Non è possibile tuttavia candidarsi per entrambe le posizioni, ma solo per una.

La fase di prescreening si svolgerà nella città di Milano o in zone limitrofe, mentre indicazioni relative a data, ora e sede in cui si terranno le prove, verranno comunicate via mail.