Il lavoro dei sogni: vivere a Cancun ed essere pagati 51 mila euro

Il lavoro dei sogni esiste ed è a Cancun, dove solo una persona fortunatissima andrà a vivere, ricevendo uno stipendio da 51 mila euro. Per fare domanda è necessario essere maggiorenni e possedere un passaporto in corso di validità. La posizione ricercata è quella di “CEO – Cancun Experience Officer” e prevede di vivere sei mesi in questo paradiso sul Mar dei Caraibi da marzo sino ad agosto 2018.

Il compenso ricevuto è da capogiro, pari a 10 mila dollari al mese, per un totale di 60 mila dollari (ossia 51.500 euro). In cosa consiste il lavoro? Il dipendente avrà il compito di provare gli hotel e i ristoranti della località turistica, cimentarsi in tutte le escursioni e le attività che vengono offerte sul posto. In seguito dovrà condividere questa esperienza in rete, con racconti e contenuti multimediali.

Il datore di lavoro sarà il sito Cancun.com che fa parte del TravelPass Group e Best Day Travel Group. Nell’annuncio si legge che la figura ricercata “dovrà promuovere Cancun come nostro CEO – Cancun Experience Officer – attraverso video, foto e parole per 10.000 dollari al mese”.

Partecipare alla selezione è molto semplice, basta compilare il modulo e allegare un filmato in cui si dovrà spiegare in un minuto perché si è perfetti per questo posto. Le selezioni dureranno sino a venerdì 17 dicembre 2017. La prima selezione consentirà di trovare 5 candidati, e il vincitore verrà in seguito annunciato il 31 gennaio 2018. “Essere pagati per vivere e viaggiare in Messico è un’esperienza che capita una sola volta nella vita – ha spiegato Chad Meyerson, il general manager del sito che si occupa di viaggi ed esperienze a Cancun – e vogliamo essere sicuri di trovare la persona giusta per aiutarci a far conoscere al mondo tutto quello che Cancun ha da offrire”.