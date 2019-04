Il lavoro dei sogni: “Cercasi assaggiatori di cioccolato”

editato in: da

Sembra uno scherzo, ma a quanto pare il lavoro dei sogni di molte persone esiste. L’azienda Mars Wrigley Confectionery, leader nel settore dolciario e produttrice delle famosissime barrette al caramello è alla ricerca di una figura per uno stage estivo retribuito con la mansione di “assaggiatore di cioccolato”.

Le aziende statunitensi si stanno preparando ad accogliere i giovani studenti durante i summer internship e Mars non è da meno. L’azienda di Chicago ha pubblicato su suo sito un’offerta intitolata “World’s Sweetest Internship 2019” un’occasione imperdibile per tutti i giovani golosi. È rivolta in particolar modo agli studenti che hanno compiuto minimo 21 anni a cui viene offerta la possibilità di passare dalle 8 alle 12 settimane presso gli headquarters di Mars, presso gli uffici di Goose Islanda a Chicago e tra le fabbriche dove si producono gli snack.

In realtà consultando l’offerta di lavoro o job description presente sul sito ufficiale, si capisce che si tratta di molto di più di una scusa per mangiare snack tutto il giorno e provare diverse varianti di cioccolato, ed è davvero un’opportunità da non perdere. Gli stagisti selezionati avranno la possibilità di lavorare con il team di ricerca e sviluppo e di marketing, per seguire anche il processo di creazione delle campagne. Potranno visitare tutte le fabbriche Mars per sperimentare il “dietro le quinte” della creazione di tutti i prodotti e testare i gusti che non sono ancora in commercio. Potranno in particolare collaborare con la Mars Wrigley Foundation Leadership che si impegna per fare la differenza nella comunità, all’interno del Mars Volunteer Program Event. Ultimo ma non meno importante, una parte dell’internship prevede la possibilità di realizzare una propria personale confezione di chewing gum.

Vi sembra l’opportunità perfetta per voi? Se siete in grado di distinguere tra il cioccolato impiegato per fare lo Snikers e quello delle M&M, conoscete tutti i gusti fruttati dell’arcobaleno di Skittles e se potete dimostrare di saper tenere in vita una pianta di menta per almeno otto settimane, ma soprattutto avete la forza di volontà necessaria per fotografare le caramelle senza mangiarle e la voglia di fare la differenza nella nella comunità di Chicago (questi tra i requisiti richiesti nell’annuncio), avete tempo fino al 20 maggio per candidarvi sul sito ufficiale.