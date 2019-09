Lavoro, siglato accordo rappresentanza. Stop dumping contratti

editato in: da

(Teleborsa) – E’ stata siglata la Convenzione Inps, Confindustria, CGIL-CISL-UIL per l’attuazione del Testo unico della Rappresentanza.

Soddisfazione è stata espressa da tutti i presenti. “E’ un accordo importante per la funzione antidumping e anticoncorrenziale: la concorrenza non si fa sui lavoratori, ma sul mercato dei beni e dei prodotti”, ha dichiarato il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico. Con la firma della convenzione, ha detto il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, “inizia un percorso nella storia delle nostre relazioni industriali. Percorso che ha come punto d’arrivo l’emanazione di una legge sulla rappresentanza”.