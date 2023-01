Lavoro, si accelera sulla formazione: ecco come

Fonte: 123RF

Per nove aziende europee su dieci la formazione resta un aspetto centrale della propria cultura aziendale lo rivela l’ultimo Corporate Learning Benchmark di MobieTrain, una ricerca condotta dall’app specializzata in percorsi di micro-learning gamificati per le aziende. La formazione è indicata come priorità di “livello elevato” o “massimo” dal 74% delle aziende e il 91% degli intervistati ha riferito che, nel 2023, il budget destinato alla formazione resterà invariato o addirittura incrementato, con particolare attenzione all’apprendimento digitale.

Le principali criticità per le aziende

Partendo dall’analisi della formazione adottata internamente nelle singole organizzazioni, le aziende intervistate hanno evidenziato tre principali problematiche: la formazione non è sufficientemente misurabile (38%), i dipendenti non ricordano ciò che hanno imparato (39%) e la formazione non è ancora ben adattata alle esigenze del personale (35%). “Continuare a imparare è uno dei punti focali delle aziende moderne – ha spiegato Guy Van Neck, CEO e Founder dell’applicazione mobile di microlearning MobieTrain – Data l’attuale crisi del mercato del lavoro, è sempre più difficile attrarre personale qualificato. Per trattenere le persone e attrarre nuovi talenti, la formazione è particolarmente importante, perché i dipendenti ne hanno un enorme bisogno”.

Engagement del personale

Quando si parla di crescita e formazione dei dipendenti, le preoccupazioni delle aziende europee riguardano in particolare il personale frontline. Il 30% degli intervistati afferma che è difficile raggiungerli con un’offerta di percorsi formativi adeguata. “Sempre più spesso i telefoni cellulari vengono utilizzati come dispositivo chiave per sostenere il coinvolgimento dei dipendenti e aumentare la loro produttività” ha aggiunto Van Neck. “Vediamo un potenziale crescente nell’apprendimento mobile. Soprattutto tra i lavoratori deskless, senza postazione fissa. Per questo motivo, il telefono cellulare è uno strumento eccellente per seguire e strutturare un percorso di formazione. In questo modo, tutti i dipendenti che non usano il computer durante il lavoro possono accedere al materiale del corso in modo semplice ed efficace”.

La situazione nelle aziende europee

La ricerca di MobieTrain, che ha preso in esame diversi Paesi tra i quali Italia, Spagna, Belgio e Olanda, mette in luce le principali differenze soprattutto in termini di finalità dell’apprendimento online. Le aziende olandesi, per esempio, sottolineano l’importanza di un onboarding efficiente. Le aziende italiane e spagnole sperano di aumentare la produttività dei dipendenti con la formazione. Gli intervistati belgi hanno invece forti aspettative su tre fronti: onboarding, produttività e coinvolgimento. E in Italia? Uno dei punti più critici sottolineati dalle aziende italiane, come dichiara il 49%, riguarda l’assenza di una formazione personalizzata, coerente con le esigenze, le mansioni e le sfide del singolo dipendente.

