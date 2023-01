Lavoro, previsti forti aumenti salariali nei prossimi mesi. Ecco perché

Fonte: 123RF L'inflazione fa crollare i salari in Italia

La crescita salariale nei prossimi trimestri sarà “molto forte rispetto agli andamenti” nell’Eurozona. Lo afferma la Banca centrale europea (BCE) in un Bollettino economico che analizza l’andamento dei salari e le sue determinanti dall’inizio della pandemia. L’aspettativa di una forte crescita dei salari si basa sulla solidità dei mercati del lavoro, che finora non sono stati sostanzialmente influenzati dal rallentamento dell’economia, dall’aumento dei salari minimi nazionali e da un certo recupero tra salari e alti tassi di inflazione.

“Al di là del breve termine, è probabile che l’atteso rallentamento dell’economia nell’area euro e l’incertezza sulle prospettive economiche esercitino pressioni al ribasso sulla crescita salariale”, viene comunque sottolineato.

Effetto pandemia

Gli economisti di Francoforte riconoscono che la pandemia di COVID-19 e le misure dei governi per attutirne l’impatto hanno causato una volatilità eccezionalmente elevata negli indicatori di crescita dei salari, il che rende più difficile valutare il loro andamento. Analizzando la volatilità degli ultimi due anni, i livelli dei principali indicatori salariali – come la retribuzione per dipendente e la retribuzione oraria – sono attualmente leggermente superiori a quelli impliciti nelle tendenze a lungo termine pre-pandemia.

Esaminando le distorsioni legate alla pandemia nelle misure salariali, che sono variate notevolmente da un settore all’altro, la BCE afferma che ci sono segnali di una crescita salariale più forte nei settori dei servizi. “I salari sono al di sopra dei livelli pre-pandemia principalmente in quei settori dei servizi che hanno recentemente registrato gravi carenze di manodopera“, si legge nel documento.

Variabile inflazione

Tenendo conto dell’impatto dell’inflazione, i salari reali dei consumatori sono però ora “notevolmente inferiori rispetto a prima della pandemia”. I salari nominali sono infatti aumentati a un ritmo più lento rispetto all’indice dei prezzi al consumo, determinando una diminuzione del potere d’acquisto dei salari, che nel secondo trimestre del 2022 si è attestato di circa il 3,6% al di sotto del livello del quarto trimestre del 2019. Nel periodo a partire dal quarto trimestre dal 2019 al secondo trimestre del 2022, i dipendenti hanno registrato una riduzione trimestrale media del loro livello salariale reale prima della pandemia di circa lo 0,5%.

Le ulteriori perdite di salari reali attese nei prossimi mesi saranno “sempre più percepite dai consumatori come una perdita di potere d’acquisto rispetto a prima della pandemia“, si legge nel Bollettino. Ciò, secondo la BCE, potrebbe aumentare la pressione sui sindacati affinché richiedano aumenti salariali più elevati nelle prossime tornate negoziali, specialmente nei settori con salari più bassi.

Tuttavia, “le perdite di potere d’acquisto sono solo uno dei fattori che influenzano le rivendicazioni salariali dei sindacati: è probabile che anche la rigidità del mercato del lavoro e l’attuale situazione economica svolgano un ruolo centrale”, viene evidenziato.