Lavoro, premi produttività più diffusi nei Servizi ed al Nord

(Teleborsa) – Il Ministero del Lavoro ha fornito un aggiornamento sull’andamento dei premi di produttività, sulla base dei dati desunti dalla banca dati dei contratti aziendali e territoriali che il Ministero ha attivato ai fini della detassazione.

Il Report, aggiornato al 14 novembre 2019, evidenzia l’attivazione di 51.707 dichiarazioni di conformità. L’analisi per settore di attività economica è in linea con le precedenti rilevazioni e conferma che quasi i due terzi delle dichiarazioni (il 58%) si riferiscono al comparto Servizi seguito dall’Industria con il 41%, mentre risulta marginale la quota dell’Agricoltura con il restante 1%.

Più nello specifico, 17.300 dichiarazioni di conformità si riferiscono a contratti tuttora attivi; di esse, 13.418 sono riferite a contratti aziendali e 3.882 a contratti territoriali. Da una analisi della tipologia emerge che 13.209 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 9.897 di redditività, 7.898 di qualità, mentre 2.003 prevedono un piano di partecipazione e 9.121 prevedono misure di welfare aziendale.

Riguardo alla distribuzione geografica, iresta costante la leadership dell’Italia settentrionale con il 78% delle dichiarazioni di conformità. Lievi movimenti per il Centro, che sale al 16% in aumento di un punto percentuale, e per il Meridione che scende al 6%.