Lavoro, pandemia Covid ha bruciato 255 milioni di posti di lavoro nel mondo

editato in: da

La pandemia di Covid-19 ha bruciato l’equivalente di 255 milioni di posti di lavoro a tempo pieno. Una emorragia che ci si aspettava, ma i numeri fanno ugualmente sgranare gli occhi. Lo rivela un rapporto dell’ONU, che fa anche il punto sulle disuguaglianze e sul raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

Impatto shock su lavoro e povertà





In aggiunta ai quasi 4 milioni di morti a causa di coronavirus ed ai 255 milioni di posti persi, sono state ridotte in povertà circa 119-124 milioni di persone.

Gravi lacune anche nel sistema sanitario, che ha registrato significative interruzioni dei servizi sanitari essenziali a causa del Covid.

Passi indietro nella parità di genere: le donne hanno subito una quota sproporzionata di perdite di posti di lavoro e maggiori responsabilità di assistenza a casa.

Cresce la dispersione scolastica con milioni di bambini rischiano di non tornare mai più a scuola mentre aumenta il lavoro minorile.

Si ampliano i “gap”

La pandemia ha anche intensificato le disuguaglianze, ad esempio nella crescita: : mentre è in corso una ripresa economica guidata da Cina e Stati Uniti, in molti altri paesi non si prevede che la crescita economica torni ai livelli pre-pandemia prima del 2022 o del 2023.

I flussi globali di investimenti diretti esteri sono diminuiti del 40% nel 2020 rispetto al 2019. Il documento mostra che la pandemia ha portato enormi sfide finanziarie, in particolare per i paesi in via di sviluppo, con un significativo aumento della sofferenza del debito.

Disuguaglianze anche nella distribuzione dei vaccini: sono stati somministrati sinora circa 68 vaccini ogni 100 persone in Europa e Nord America, rispetto a meno di due nell’Africa sub-sahariana.