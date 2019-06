Lavoro, multinazionale giapponese assume mille persone in Italia: 400 solo a Milano

editato in: da

Nuove opportunità lavorative per neolaureati e diplomati sono state annunciate recentemente dalla Ntt Data, multinazionale giapponese approdata in Italia e specializzata in Consulenza e Servizi IT.

Ntt Data Italia è pronta ad aprire le sue porte ai prossimi talenti italiani. L’azienda punta a valorizzare le menti più brillanti, garantendo percorsi di inserimento ai neoassunti e assicurando formazione continua a quelli che entrano a far parte della squadra.

La valorizzazione delle risorse umane, inoltre, non è l’unico obiettivo che la multinazionale giapponese si è prefissa nel 2019. Un argomento che sta molto a cuore a Ntt Data, infatti, è quello dell’inclusione. Per combattere la disparità di genere e coinvolgere più donne nel settore informatico (dove spesso vi è una forte discriminazione), l’azienda vuole inserire sempre più lavoratrici all’interno del proprio organico.

Ntt Data Italia, al momento, è alla ricerca di 1.000 nuove figure. I profili più ricercati, nello specifico, sono:

neo-laureati in ambito tecnico – scientifico;

diplomati con la forte passione per il codice;

sviluppatori SAP esperti;

consulenti senior.

Per ogni opportunità lavorativa è previsto un diverso livello di esperienza. La multinazionale, come appena esposto, si rivolge sia a chi si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro, sia ai professionisti del settore.

I nuovi assunti, a seconda del posto di lavoro per cui si candideranno, verranno inseriti nelle sedi Ntt Data sparsi in tutta Italia. L’azienda ha uffici su Milano, Roma, Napoli, Torino, Pisa, Treviso, Genova e Cosenza.

Dei mille posti di lavoro offerti, 400 interesseranno solo le sedi di Milano, mentre i profili senior, ovvero quelli con più esperienza nel settore, sono ricercati soprattutto su Roma e Milano. L’ampliamento dell’organico della Ntt Data, inoltre, interesserà anche la unit Consuting dell’azienda, che con Security e Design compongono la business unit.

Il piano di espansione della multinazionale giapponese, a partire dal 2019, punta ad ampliare le offerte di lavoro coinvolgendo anche i settori trasversali a Consulenza e Servizi IT. Questo, in pratica, vuol dire che, coerentemente alle esigenze del mercato, nuove e interessanti opportunità lavorative potrebbero presto essere annunciate.

Ntt Data è tra le multinazionali più conosciute al mondo, leader nei Servizi IT e Consulenza. I suoi investimenti in Italia, quindi, non rappresentano solo una grande opportunità di carriera per chi ambisce a fare strada in questo settore.

Nel nostro paese, difatti, l’azienda vuole investire nelle nuove tecnologie, dando un’importante propulsione alla ricerca e agli studi su Intelligenza Artificiale, blockchain, Data Intelligence, Industrial IoT.