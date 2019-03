Lavoro, maxi premio di 9.700 euro ai dipendenti Porsche

editato in: da

Porsche ha raggiunto volumi di mercato e numeri finanziari d’eccellenza nel 2018 e per questo ha deciso di festeggiare i successi commerciali con i suoi dipendenti con un super premio di 9.700 euro ciascuno.

Il premio per il 2018 è di poco superiore a quello per il 2017, che ammontava a 9.300 euro, cui si aggiunse un versamento di 356 euro, eseguito lo scorso anno, in occasione dei 70 anni di auto sportive Porsche.

Quest’anno la casa tedesca ha deciso di elargire ai suoi dipendenti il bonus di 9.700 euro articolato in due parti: 9.000 euro andranno in busta paga ai lavoratori, 700 euro finiranno sul loro regime pensionistico, come contributo speciale.

L’anno scorso la casa di Zuffenhausen ha incrementato le vendite del 4% arrivando a quota 256.255 veicoli, con un aumento dei ricavi pari al 10% (25,8 miliardi di euro), mentre il risultato operativo netto è cresciuto del 4% (4,3 miliardi di euro). A crescere anche la forza lavoro (+9%), fino a 32.325 dipendenti. Per la Porsche, così come per molte altre realtà a livello globale.

Il bonus verrà erogato insieme agli stipendi di aprile e non sarà basato sui diversi livelli di retribuzione. Anche lo scorso anno i dipendenti Porsche hanno potuto beneficiare di un bonus premio equivalente, dopo che il fatturato era cresciuto del 5% nel 2017. Ma si trattava di un valore medio, in quanto variava in base alle ore di servizio prestate e alle mansioni. Nel 2016 la cifra aveva toccato quota 9.111 euro, quella per il 2015 era pari a 8.911 euro e per il 2014 era stata di 8.600 euro.

Queste la parole di Oliver Blume, presidente del comitato esecutivo di Porsche AG: “I risultati raggiunti sono il frutto di un grande lavoro di squadra. Siamo davvero orgogliosi dei nostri colleghi. La passione e l’impegno che dimostrano ogni giorno creano le condizioni perché il marchio Porsche resti al vertice anche nei prossimi anni”.