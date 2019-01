Lavoro, Istat: a novembre disoccupazione scende al 10,5%. Quella giovanile al 31,6%

editato in: da

(Teleborsa) Come sempre, occhi puntati sui dati che riguardano il mercato del lavoro in Italia che, in un quadro generale che di certo resta preoccupante, registra qualche lieve nota positiva. Nel mese di novembre 2018 il tasso di disoccupazione, infatti, è sceso al 10,5%: un calo, secondo i dati provvisori Istat, dello 0,1% rispetto a ottobre e dello 0,5% da novembre 2017.

Buone notizie anche sul fronte della disoccupazione giovanile che è quella che continua maggiormente ad allarmare- In ribasso, appunto, il tasso di disoccupazione giovanile che, a novembre 2018, scende al 31,6% secondo i dati provvisori dell’Istat. La flessione, nella fascia di età 15-24 anni, è di 0,6 punti percentuali da ottobre e di 1,5 punti da novembre 2017.

Cala il numero di persone in cerca di occupazione “Torna a calare – spiega ancora l’Istituto di statistica – dopo due mesi di crescita, la stima delle persone in cerca di occupazione (-0,9%, pari a -25mila unità). Il calo si concentra prevalentemente tra le donne e le persone da 15 a 34 anni”. I disoccupati sono complessivamente 2 milioni 735 mila.

EUROZONA, A NOVEMBRE DISOCCUPAZIONE AL 7,9% – A livello generale, tasso di disoccupazione ai minimi nell’area euro e nella Ue a 28 a novembre 2018. Lo rileva Eurostat, secondo cui nell’area dell’euro il tasso di disoccupazione destagionalizzato è stato del 7,9% a novembre, in calo rispetto all’8% di ottobre e all’8,7% di novembre 2017. Si tratta del tasso più basso registrato nell’area dell’euro dall’ottobre 2008. Nell’UE a 28, il tasso di disoccupazione si è attestato al 6,7% a novembre 2018, stabile rispetto a ottobre e in calo rispetto al 7,3% di novembre 2017, si tratta del tasso più basso nell’UE28 dall’inizio delle serie mensili sulla disoccupazione inaugurata nel gennaio 2000.