Il lavoro dei sogni: pagati per fotografare le località esclusive della Grecia

Ricerca delle foto perfette, nove giorni nelle località più esclusive della Grecia, alberghi da sogno pagati e persino una retribuzione: non si tratta di una proposta fake, ma di un’offerta lavorativa reale messa sul piatto da Unforgettable Greece.

La società, specializzata nell’organizzazione di viaggi di lusso e con sede a Londra, San Francisco e Melbourne, è alla ricerca di un influencer, più precisamente di un instagrammer, che sia in grado di catturare immagini uniche ed emozionali della terra greca.

“Vogliamo che qualcuno, che ha la passione per i viaggi e la fotografia, si unisca a noi – recita l’annuncio di lavoro -. Se riesci a srotolare i migliori hashtag di viaggio, se sei sempre alla ricerca di modi originali per catturare uno scatto panoramico e se sei capace di far sì che le persone tocchino due volte i tuoi scatti Instagram, desideriamo entrare in contatto con te”.

Il tour, spalmato su nove giorni, prevede un soggiorno nei migliori hotel dei luoghi visitati. Le tappe della ‘vacanza lavorativa’ saranno Atene, Mikonos, Santorini e Creta. Il fortunato prescelto sarà completamente spesato, avrà una retribuzione di 500 dollari e gli sarà affidato uno smartphone Samsung S10 che gli verrà regalato alla conclusione dell’esperienza.

Le iscrizioni per l’invio delle candidature hanno aperto mercoledì 16 settembre 2019 e chiuderanno venerdì 15 novembre 2019 alle 23.59, mentre il tour si svolgerà nell’estate 2020.

Di seguito, l’elenco dettagliato dei benefit che l’instagrammer prescelto avrà a disposizione:

Tour di 9 giorni in Grecia per 2 persone che toccherà Atene, Mykonos, Santorini e Creta

Alloggio di lusso in tutte le tappe

Trasferimenti privati ​​per tutto il tour

Visita guidata e privata dell’Acropoli

Il giro delle migliori spiagge di Mykonos in Jeep

Giro in barca a vela durante il tramonto a Santorini

Lezioni private di cucina a Creta

Un Samsung S10 per scattare fotografie

Un compenso di £ 500 (pari a circa 560,00 euro)

I passaggi per inviare la candidatura:

Caricare la propria migliore foto di viaggio taggando su Instagram @unforgettablegreece

Usare l’hashtag #UnforgettableInstagrammer nella didascalia

Assicurarsi che il proprio post sia pubblicato in modalità ‘pubblico’ in modo che sia visibile

Assicurarsi di leggere i termini e le condizioni di Unforgettable Greece.

Una giuria di esperti della società selezionerà la foto vincente e, di conseguenza, il fortunato Instagrammer.