Lavoro, in Italia 1,5 milioni di persone in nero: sottratti allo Stato oltre 20 miliardi di euro

LAVORO NERO, UNA PIAGA DA CONTRASTARE – Tante le misure messe in atto pur di debellare questo allarmante fenomeno. E se, nel 2017 si registrano il deferimento di 94 persone all’Autorità Giudiziaria, delle quali 31 in stato di arresto, e l’individuazione di 387 lavoratori vittime di sfruttamento, ancora più incoraggianti le rilevazioni che riguardano l’anno in corso: nel primo semestre del 2018 si rileva il deferimento di 60 persone all’Autorità Giudiziaria, delle quali una in stato di arresto e 47 in stato di libertà, e l’individuazione di 396 lavoratori coinvolti, mentre sono stati adottati 9 provvedimenti di sequestro.

Le cifre, si sottolinea ancora nello studio, “riportano l’attenzione sull’importanza strategica di un’incisiva azione di contrasto al lavoro ‘nero’ che, non di rado, sfocia in fenomeni di caporalato diffuso, non solo in agricoltura”. Il “sommerso”, precisa il presidente della Fondazione studi dei consulenti del lavoro Rosario De Luca, è “in forte aumento soprattutto dopo la depenalizzazione, avvenuta col ‘Jobs act’, del reato di intermediazione fraudolenta di manodopera”.