Lavoro, il Ministero dichiara guerra al “caporalato”

(Teleborsa) – Il Ministero del Lavoro ha annunciato un finanziamento di 23 milioni di euro per azioni di prevenzione delle pratiche illegali di intermediazione, reclutamento e organizzazione della manodopera, note con il termine “caporalato”.

Le azioni finanziabili saranno incentrate sul miglioramento dei servizi per l’occupazione, nonché delle condizioni alloggiative e di trasporto dei lavoratori. Le domande potranno essere presentate fino al 15 aprile 2019.

Il bando pubblico annunciato dal Ministero fa parte della strategia nazionale per il contrasto allo sfruttamento lavorativo, che include il Tavolo sul Caporalato istituito con il Decreto Fiscale. Proprio il Tavolo ha focalizzato la necessità di migliorare il sistema dei servizi per il lavoro e la qualità della filiera delle imprese in agricoltura, in stretto raccordo con i competenti organi ispettivi per il contrasto e la prevenzione dell’illegalità.

“In poco più di due mesi dall’istituzione del Tavolo permanente sul Caporalato il Governo ha avviato una molteplicità di azioni, tese a contrastare il fenomeno nel suo complesso”, spiega il Sottosegretario Cominardi, aggiungendo che “l’Ispettorato del Lavoro sta intensificando i controlli e le recenti operazioni hanno confermato che c’è un sistema criminale che gestisce i lavoratori”.

“Nel frattempo stiamo creando le condizioni per generare una filiera virtuosa per il lavoro in agricoltura”, ha sottolineato Cominardi”, ricordando la collaborazione fra i ministeri del lavoro e degli Interni che “mira a contrastare in modo sistemico il fenomeno”.