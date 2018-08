Lavoro: Di Maio promette sconti a chi assume a tempo indeterminato

editato in: da

“Nella legge di bilancio vogliamo dare maggiori agevolazioni agli imprenditori sul contratto a tempo indeterminato, abbassando il costo del lavoro e facendo di quello il contratto normale”.

Lo afferma il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, intervenendo nell’aula del Senato nel corso dei lavori sul decreto legge dignità. “Ci sono tante questioni – spiega il ministro – che ci portano ad affrontare la questione del tempo determinato e limitare il suo uso. Ci sono tanti ragazzi, in questo Paese, che stanno vivendo nei primi anni della maggiore età un rapporto con lavoro che è devastante da punto di vista culturale: lavorare senza guadagnare pur dire che si sta lavorando”.

Decreto dignità, niente fiducia

Il ministro rivendica poi di non aver posto la fiducia alla Camera sul decreto Dignità e auspica di fare lo stesso al Senato. “Come parlamentare lo chiedevo sempre. Ora mi sono fatto tre giorni in aula, l’opposizione ha avuto modo di discutere. Anche al Senato non dobbiamo mettere la fiducia e votare il decreto senza atti di forza”.

Ispettori contro il caporalato

“Le leggi ci sono già ma lo Stato ancora non è attrezzato per controllare. Il mio obiettivo è fare un concorso straordinario per gli ispettori del lavoro perchè servono più ispettori. In alcune zone come Gioia Tauro o nel foggiano il caporalato va estirpato azienda per azienda. Si possono o fare altre leggi per fare un altro comunicato stampa o far applicare le leggi che già esistono”, dice commentando l’incidente di ieri nel foggiano.

