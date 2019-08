Il lavoro dei sogni alle Maldive, resort di lusso cerca bibliotecario: come candidarsi

editato in: da

Se siete appassionati di letteratura, amate i posti caldi, le spiagge pulite e il mare, allora abbiamo trovato il lavoro che fa per voi.

Il Soneva Fushi Resort, struttura di lusso situata alle Maldive, è alla ricerca di un “Barefoot Bookseller”, ovvero un libraio da inserire all’interno della Ultimate Library, la biblioteca che l’hotel offre ai suoi ospiti.

Quello che il bibliotecario dovrà fare, in concreto, è occuparsi della biblioteca in senso lato (dalla gestione dell’archivio all’organizzazione degli spazi) e curare sotto ogni aspetto l’interazione con l’utenza di riferimento. I suoi compiti e le sue responsabilità saranno:

organizzare sessioni di lettura e incontri letterari;

e incontri letterari; proporre libri , opere e autori agli ospiti che a lui si rivolgeranno;

, opere e autori agli ospiti che a lui si rivolgeranno; allestire workshop a tema letterario, come corsi di scrittura creativa o laboratori tematici.

Al bibliotecario, inoltre, sarà chiesto di tenere aggiornato un blog, in cui nel tempo libero pubblicherà contenuti relativi alla sua esperienza all’interno del Resort: post, foto e racconti sul posto, le persone e il lavoro svolto nei mesi di permanenza alle Maldive.

L’impiego, come si può intuire, non è a tempo indeterminato, perché si tratta di un lavoro stagionale. La biblioteca del Resort aprirà a metà ottobre e resterà aperta fino a fine maggio, periodo in cui sarà richiesta la presenza del bibliotecario in struttura. A quest’ultimo, inoltre, sarà garantita apposita formazione prima della partenza, un mese in cui verranno chiariti responsabilità e mansioni del ruolo.

Per candidarsi basta collegarsi al sito barefootbookseller.com, compilare l’apposito form e inviare il proprio curriculum vitae aggiornato. Verranno presi in considerazione solo i candidati in possesso dei requisiti richiesti, ovvero le persone con una certa cultura in materia, amanti della letteratura e della scrittura e con un’ottima conoscenza della lingua inglese. Le candidature possono essere inviate da tutto il mondo e, quindi, anche dall’Italia.

I fortunati avranno la possibilità di godersi un soggiorno retribuito in uno dei posti più belli al mondo. Il Soneva Fushi Resort si trova infatti in un isolotto circondato dalle acque dell’Oceano Indiano, il Baa Atoll, riserva della biosfera Unesco. Un posto paradisiaco che, ogni anno, attira un numero incredibile di turisti.