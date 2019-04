Lavoro da favola: cercasi baby sitter appassionata di Disney per coppia di gemelle

editato in: da

I sogni possono diventare realtà e non sono da escludere i “lavori da favola”: ecco perché.

In uno dei più celebri cartoni animati che porta la firma Disney (Cenerentola), la protagonista canta: “I sogni son desideri…di felicità”. Chi ama i film Disney e di professione fa la baby sitter, può cogliere al volo un’offerta di lavoro che proviene direttamente dalla vicina Inghilterra.

Trascorrere del tempo con i più piccoli intrattenendoli con giochi e attività di vario genere è uno dei compiti più difficili. A svolgerlo ci sono le mamme e i papà, ma quando hanno bisogno di supporto ecco che entrano in gioco le baby sitter, che oltre ad essere dotate di grande pazienza, devono anche possedere capacità di improvvisazione e amare i bambini.

Non è un sogno, ma un vero lavoro, quello che viene offerto da una coppia di genitori inglesi di Brookmans Park, nella contea di Hertfordshire. Cosa dovrà fare la fortunata candidata? Intrattenere due bellissime gemelline di cinque anni, vestendosi e interpretando ogni mese una delle principesse protagoniste delle numerose favole Disney. Dalle più classiche Biancaneve, Cenerentola, la Bella Addormentata nel Bosco e Belle per arrivare fino a Rapunzel e Merida.

Il lavoro, si svolgerà ovviamente presso l’abitazione della famiglia e i requisiti richiesti sono:

esperienza di almeno due anni nel ruolo richiesto;

disponibilità e flessibilità (soprattutto in caso di emergenza);

patente di guida;

conoscenza della lingua inglese;

conoscere benissimo tutto il mondo fatato della Disney.

Cosa offre l’impiego? La candidata selezionata dovrà svolgere questa attività con un impegno part-time, per l’ingente stipendio di 46.000€ all’anno. Ma non è tutto: oltre alle festività segnate sul calendario, la candidata potrà usufruire di malattia e ferie pagate (25 giorni all’anno).

A spiegare il motivo di questo “inusuale” annuncio sono i genitori delle gemelline: “Le nostre ragazze sono ossessionate dalla Disney e riteniamo che questo sarebbe il modo migliore per comunicare loro alcuni valori importanti. Sappiamo che non si tratta di una normale richiesta di baby sitter, tuttavia pensiamo che sarebbe un ottimo modo per insegnare alle nostre ragazze virtù come determinazione, compassione, coraggio e ambizione da modelli femminili forti”.

Per saperne di più, è possibile consultare l’annuncio riportato sul sito di riferimento Childcare.