Lavoro, Club Med cerca personale per i suoi resort: 500 i posti vacanti

Buone notizie per i lavoratori del turismo, arriva una nuova campagna di assunzioni da Club Med, con 500 posizioni aperte per lavorare nei suoi resort.

Le offerte di lavoro sono per professionisti dell’accoglienza, addetti alla reception, camerieri, bartender, addetti alla pulizia delle camere, chef, magazzinieri, istruttori sportivi, dj, animatori per bambini, estetisti e terapisti di Spa. I lavoratori verranno impiegati nei resort presenti soprattutto in Italia, in Francia e in Portogallo.

Complessivamente si tratta di 500 posizioni aperte per la campagna di recruiting autunno-inverno che si terrà fino a febbraio 2020. Sono previsti appuntamenti in tutta Italia, dove i candidati potranno incontrare i recruiter. Dopo le prime date di fine settembre e inizio ottobre, i prossimi incontri saranno: il 16-17 ottobre nel resort Club Med Kamarina (in provincia di Ragusa), il 25 ottobre a Milano, il 29 ottobre a Bari, il 30 ottobre a Cefalù, l’8 novembre a Roma, il 13 novembre di nuovo a Milano, il 15 novembre a Napoli e il 9 dicembre ancora Milano.

Club Med, come spiega il tour operator in un comunicato, è alla ricerca di G.Os (Gentle Organizer) e G.Es (Gentle Employee), profili per lo staff operativo e organizzativo, che siano dotati dotati di impeccabili soft skills, siano specialisti nel loro campo e appassionati del proprio lavoro. Sono molto importanti le conoscenze linguistiche, per soddisfare la clientela internazionale. È richiesta la lingua inglese e preferibilmente anche quella francese. Le altre lingue, come il portoghese e lo spagnolo, possono aumentare le chance per la candidatura.

I profili più richiesti, ben 400, riguardano il settore Hospitality e Food&Beverage. Tra questi, Club Med cerca 100 Accomodation: housekeeping manager, housekeeping assistant, camerieri ai piani e addetti alle pulizie; 120 Catering & Bar: Bartender, camerieri di sala; 130 Cooking: chef de cuisine, chef de partie, demi chef, pasticceri, sous-chef, macellai; 50 Reception: Front desk agent, guest relation agent.

Negli altri settori sono richieste 40 figure professionali da impiegare in Sport & Leisure, di cui 15 Sport: istruttori di fitness, istruttori di tennis, istruttori di vela; 15 Childcare: animatori mini/baby/petit club; 10 Event: tecnico suono luci, dj.

Altri 60 profili sono cercati per Support & Sales, di cui 5 Logistic: magazzinieri; 25 Health & Well-being: Spa terapisti, infermieri; 10 Technical service & Support function: Assistente responsabile finanziario, assistente HR; 20 Sale & Direction Sale: boutique.

Per lavorare nei resort di Club Med, la candidatura avviene per una professione e non per un sito geografico specifico. Saranno gli esperti di Risorse Umane a decidere la destinazione a seconda delle esigenze dei villaggi e del profilo professionale dei lavoratori assunti, ma tenendo comunque conto delle loro disponibilità.

Tra gli altri progetti, Club Med inviterà gli studenti delle scuole internazionali a partecipare al Club Med Lab, il primo concorso sul Food&Beverage. Ali studenti maggiorenni che hanno frequentato l’istituto alberghiero e sappiano almeno la lingua inglese e/o francese sarà richiesto di fornire soluzioni di catering innovative. Un sito web dedicato all’iniziativa sarà lanciato a ottobre.